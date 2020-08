Fossesholm følger i Astrid Uhrenholdt Jacobsens fotspor, men utsetter starten på legestudiene

19-åringen fra Eiker gjør dermed som flere andre i langrennsmiljøet. Hun har tenkt til å utdanne seg til lege i tillegg til full satsing på idrettslivet.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen gjorde akkurat det samme i sin tid.

Det er få, om noen studieretninger, i Norge som er vanskeligere å komme inn på enn nettopp medisinstudiet i Oslo.

– Jeg søkte bevisst på medisin med oppstart i vårsemesteret. Det gjorde jeg med tanke på en eventuell utsettelse, sa Fossesholm til NTB etter torsdagens Lysebotn Opp i Blink-festivalen på rulleski i Sandnes.

Rolig start

Hun sier nemlig at det ikke blir noe oppstart av legestudiene i år.

– I år er det mye nytt med elitelandslag og forhåpentlig mye reising. Det blir en større belastning enn det jeg er vant til. Derfor er planen at jeg ikke skal gape over for mye dette året, sa Fossesholm.

Men litt lesing blir det. Examen philosophicum (forberedende) er en del av legestudiet i Oslo, og det må hun uansett ta før eller senere.

– Det blir ex-phil på mine premisser. Jeg tror det er lurt å ha noe å gjøre i tillegg til idretten.

Fossesholm gikk til 3.-plass under torsdagens knalltøffe økt over 7,5 kilometer opp fra Lysebotn til Øygardsstøl, ikke langt fra fjellmassivet Kjerag.

Sykling

– Det var tungt, og det var en skikkelig tung økt, men jeg var smartere i år enn i fjor. Jeg åpnet roligere og mer kontrollert og i et tempo som jeg tenkte jeg ville holde sånn cirka hele veien opp. Jeg fikk til et bra løp og er fornøyd.

Hun startet to og et halvt minutt foran vinneren Therese Johaug.

– Jeg er glad for at Therese ikke tok meg igjen. Jeg holdt unna, sa 19-åringen, som også måtte se Heidi Weng foran seg på resultatlisten.

– Det er ikke nå jeg skal være i toppform, men jeg liker å være i form hele året. Det er ingen som legger opp til toppform her. Jeg gikk bedre her enn jeg har gjort før, og det betyr at jeg sannsynligvis har blitt en bedre skiløper.

I slutten av måneden skal hun også holde sykkelegenskapene ved like.

– Etter Toppidrettsveka er det samling i Meråker. To dager etter den samlingen er det NM i terrengsykling i Brumunddal. Jeg drar rett fra Meråker og ned dit.

– Du har rukket å trene sykling også?

– Jeg har trent litt sykling, men ikke noe særlig hardt. Jeg skal ha noen hardøkter når jeg kommer hjem igjen nå. Det er hardøktene som får ut farten i beina.

Fossesholm har fart både i bein og hode. Det er det liten tvil om.