Aursnes vurderer å si nei til Toulouse: – Spørsmålet er om jeg skal gå til en litt ukjent andreliga

Til lokalavisa Romsdals Budstikke sier Aursnes at det slettes ikke er sikkert at han noen gang kommer til å signere for den franske klubben, som rykket ned fra Ligue 1 i vår.

– Altså, det er et dilemma om jeg skal ta det som ligger foran meg, eller om jeg skal ha is i magen og vente på noe som kanskje er bedre og mer forutsigbart sportslig, sier Aursnes.

Ifølge lokalavisa kan Molde kassere inn i overkant av 30 millioner kroner dersom Aursnes sier ja til det franske tilbudet. Midtbanespilleren virker imidlertid lite interessert i å gå til Toulouse.

– Spørsmålet er om jeg skal gå til en litt ukjent andreliga i Frankrike som jeg ikke vet så mye om, eller vente og se om det dukker opp noe annet nå eller om et halvt år for eksempel.

Toulouse hentet Molde-stopper Ruben Gabrielsen i januar, men endte sist i den franske toppserien som ble avsluttet tidlig på grunn av coronaviruset.