Glesnes' Philadelphia Union ute av MLS' comeback-turnering

Han ble med det den fjerde og siste nordmannen som røk ut av turneringen i Orlando.

Ola Kamara og hans DC United røk ut i gruppespillet, mens både Adama Diomande og hans LAFC, og Ronny Deila og hans New York City FC, røk ut i kvartfinalen.

Natt til torsdag norsk tid kunne Glesnes og co. ta seg til finale ved seier over Portland Timbers, et lag de hadde tapt for de siste fire kampene innbyrdes, men også denne gang ble det tap.

Jeremy Ebobisse sendte de grønnkledde fra Portland i føringen etter 12 minutter, etter et sterkt hodestøt fra en corner.

Så fikk Glesnes og co. straffespark på overtid av den første omgangen. Med kort, trippende løpefart blåste Sergio Santos ballen langt over mål.

2-0 var et faktum etter 70 minutter. Diego Valeri svingte inn en corner og fant Dario Zuparic, som headet mot mål. Fra én meters hold stusset Sebastian Blanco inn kampens andre mål.

Andrew Wooten pirket inn 1-2-målet etter 85 minutter på en retur etter et frispark, men flere mål ble det ikke i MLS-bobla i Orlando.

Nordmannen satt hele kampen på benken for Philadelphia Union.

Portland Timbers møter vinneren av Orlando City og Minnesota United i finalen.