Casper Ruud står fast på US Open-planen

Golfkøllene er parkert etter NM-innsatsen i forrige uke, og nå har oppkjøringen med tennisracket fram mot US Open startet for alvor for Casper Ruud.

Stjerner som tittelforsvarer Rafael Nadal, Nick Kyrgios og kvinnenes verdensener Ashleigh Barty har valgt å trekke seg fra Grand Slam-turneringen som følge av koronasituasjonen. Det har ikke vært aktuelt for Norges fremste tennisspiller.

– Vi forholder oss til det vi hele tiden hører fra ATP og arrangørene. Vi har egentlig ikke vurdert å trekke oss. Vi stoler på de sikkerhetstiltakene de planlegger. Å spille tennis er jo jobben hans, sier trener og pappa Christian Ruud til NTB.

Trygt

US Open på Flushing Meadows i New York starter 31. august. Turneringen går nærmest som planlagt til tross for at det meste av USA har satt inn strenge sikkerhetstiltak med tanke på å hindre spredningen av koronaviruset.

New York er dessuten blant de hardest rammede byene i hele USA med nærmere 20.000 dødsfall. Nesten ti prosent av befolkningen er smittet.

– Hotellene og banene er stengt av for publikum. Spillerne skal jo bo og leve i en boble, så vi føler oss temmelig trygge på opplegget rundt US Open, sier Ruud.

Forholder seg til spill

– Noen av stjernene har trukket seg allerede. Vil dere gjøre det samme om situasjonen endrer seg dramatisk?

– Nå er det jo ikke så mange som har sagt at de ikke kommer, men hvis halve tablået trekker seg, så må vi også vurdere å gjøre det. Enn så lenge forholder vi oss at det blir spill i New York, sier Christian Ruud.

Sønnen og hans følge skal etter planen reise til New York i midten av august, hvor en oppkjøringsturnering starter 22. august. Det er en ATP-turnering som vanligvis spilles i Cincinnati.

– Vi drar over til USA 14. eller 15. august og til turneringen der som starter 22. august. Til helgen drar Casper til Finland for å matche seg mot en ung og fremadstormende finne der, opplyser faren.

Savner Mallorca

– Har dere savnet å kunne reise til Mallorca?

– Det er klart vi savner treningsfasilitetene der. Vi vurderte også å dra til Mallorca, men der er det rimelig varmt nå, så vi landet på Finland, sier Christian Ruud.

Mellom slagene og når han har forflyttet seg fra kontinent til kontinent, har Casper Ruud ofte vært på Rafael Nadals akademi på den spanske ferieøya. Denne sommeren har han også vært flittig på golfbanen for å koble av. Han deltok i forrige uke også NM på Holtsmark. Det gikk ikke så bra.

– Casper har vel ikke lagt golfkøllene sine ut for salg etter innsatsen i NM?



– Han synes fortsatt det er moro med golf selv om han hadde en dårlig dag under NM. Det gikk jo litt bedre på den andre dagen, da, sier pappa Ruud.