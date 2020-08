Venstreback Bryan sendte Fulham til Premier League med to mål: – Jeg er ikke helten

Det første kom på en sjelden frisparkfrekkis fra langt hold i det 105. minutt, og samme mann punkterte kampen alene med keeper to minutter før slutt. Henrik Dalsgaard reduserte i fjerde overtidsminutt, men da var det bare sekunder igjen av kampen.

Dermed kunne Stefan Johansen og hans klubbkamerater feire opprykk.

– Jeg er ikke helten, det er hver eneste av dem, alle som har bidratt, tilhengerne også, sa Bryan til Sky Sports etter å ha scoret like mange mål i sin 78. kamp for klubben som i de 77 første til sammen.

– Jeg kan ikke sette ord på dette. Vi ble avskrevet av mange i år, og ingen snakket om oss. De snakket bare om Brentford og Leeds, men dette viser hvilket samhold vi har. Det er ikke mange lag som rykker rett opp igjen, sa kaptein Tom Cairney.

En kamp som til da hadde vært uten spektakulære situasjoner tok plutselig fyr i slutten av første ekstraomgang. Først var Brentford-keeper David Raya ute og klarerte med hodet midt på egen halvdel, hodeløst nok. Josh Onomah plukket opp ballen og fikk frispark da han ble felt.

Det tok mange minutter å få tatt frisparket fordi det oppsto håndgemeng mellom spillerne da Fulham-spiss Aleksander Mitrovic dyttet Brentfords Emiliano Marcondes over ende. Da det omsider ble gitt klarsignal, så Bryan at Raya sto langt ute for å fange innlegget alle ventet. Venstrebacken skrudde ballen som en banan utenom muren og inn ved stolpen fra 35 meter.

– Scott (Parker) sa jeg skulle slå den hardt mot nærmeste stolpe. Det var for faren min, sa Bryan.

Blottet seg

Brentford jaget desperat utligning, men blottet seg bakover, og Bryan doblet ledelsen etter veggspill med innbytter Aleksandar Mitrovic. Storscoreren gjorde comeback etter skade og måtte nøye seg med assist på det som ble vinnermålet.

Da de fire tilleggsminuttene nesten var ute, nikket Dalsgaard inn reduseringen med assist fra sin danske landsmann Christian Nørgaard. Det ble full krangel med keeper Marek Rodak om ballen, og målvakten fikk gult kort for å hale ut tiden, men etter avspark var det ikke flere sekunder igjen for Brentford.

Dermed er Fulham tilbake i eliten etter ett års fravær. Brentford har ikke spilt på øverste nivå i engelsk fotball siden 1947.

De to lagene fra Vest-London møttes foran Wembleys tomme tribuner i kampen som gjelder for å være den økonomisk mest betydningsfulle i fotballens verden. For Brentford var forskjellen på seier og tap anslått til 160 millioner pund (1,9 milliarder kroner) over tre år. For Fulham var forskjellen noe mindre, men Bryan sikret klubben et milliardbeløp.

På sidelinjen

Som i begge semifinalene måtte Stefan Johansen se hele opprykksfinalen fra benken (som i koronatiden betyr tribunen) og sidelinjen. Den norske landslagskapteinen bidro til opprykket med spilletid i 33 seriekamper, hvorav 19 fra start, og spilte til sammen 1693 minutter.

Fulham var det toneangivende laget i en første omgang med få sjanser. Josh Onomah hadde den beste muligheten med et skudd i det 18. minutt, men Brentford-keeper Raya svarte med en god redning.

Neeskens Kebano viste fram sin ypperlige frisparkfot i det 49. minutt, da han skrudde den over muren og så den kjæle nettet på feil side av stolpen.

Brentford var mye mer med i spillet etter pause og eide ballen i lange perioder, men lagets første farlige avslutning kom først i det 70. minutt, da Ollie Watkins ble spilt fram av Mathias Jensen og fyrte løs fra 16-meterstreken. Marek Rodak viste at refleksene er i orden og slo ballen over.

Ett minutt ut i ekstraomgangene møtte Watkins et innlegg fra Sergi Canos ved første stolpe, men traff ikke ballen ordentlig da det så lettere ut å score enn å bomme.

Det endte med bom for Brentford tirsdag, mens Bryan traff blink for Fulham.