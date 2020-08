Magnus Carlsen vant Legends of Chess med maktdemonstrasjon

Den norske verdensmesteren tapte noen få partier i løpet av de 15 dagene turneringen varte, men sammenlagt beseiret han sin motstander hver eneste gang.



Først vant han alle de ni duellene i grunnspillet, så slo han både Peter Svidler i semifinalen og Nepomnjasjtsjij i finalen i to strake kamper.

Kort prosess



Mandag var det uavgjort etter de fire hurtigsjakkpartiene, slik at avgjørelsen falt i lynsjakk, men tirsdag gjorde Carlsen kort prosess. Han vant det første partiet med hvite brikker etter 27 trekk og det neste med svart etter 76 trekk.

Også i det andre partiet skaffet Carlsen seg tidlig en vinnende stilling, men Nepomnjasjtsjij forsvarte seg heroisk og håpet å lure Carlsen til en feil.



Den kom aldri, og til sist måtte russeren innse at slaget var tapt.

Trengte bare remis



Dermed trengte Carlsen bare en remis på de to siste partiene for å vinne turneringen. Med hvite brikker tillot han aldri Nepomnjasjtsjij å sette ham under press. Etter 36 trekk ble det remis, og dermed var tittelen i havn etter tre partier og to og en halv time ved brettet.

Det er hans tredje triumf på de fire første turneringene i Magnus Carlsen Chess Tour, serien av onlineturneringer som har vært en stor suksess under viruspandemien.

Mangler en seier



Carlsen vant Magnus Carlsen Invitational i mai, Chess Masters i juli og nå Legends of Chess, en turnering som samlet fem av dagens ypperste spillere og fem sjakklegender.

Eneste turnering Carlsen ikke selv har vunnet av Rapid Challenge i juni, der Daniil Dubov vant. Nordmannen tapte da for Hikaru Nakamura i semifinalen.