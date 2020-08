Mer trøbbel for Hovland i Memphis

Nordmannen deltar i sin første WGC-turnering, som er de mest prestisjetunge og pengestinne turneringene utenom majorturneringene. Etter første dag var han på delt 9.-plass, men siden har det gått atskillig tyngre.

Etter at han spilte 2. runde fem slag over par falt Hovland til delt 53.-plass, og etter lørdagens 72-runde er han nede på delt 61.-plass av de 78 deltakerne.

Med fire slag over par er han 16 slag bak amerikanske Brendon Todd, som leder turneringen. Todd er ett slag foran sørkoreanske An Byeong-hun og to foran Rickie Fowler.

Hovland innledet runden med bogey og dobbeltbogey. Han spilte seg opp med tre birdier og var tilbake på par før det ble dobbeltbogey og bogey igjen som avslutning på første halvdel av runden.

Siste halvdel gikk atskillig bedre, med en birdie og resten par.

Nordmannen var blant dem som innledet dagen på 10. hull. Han slet med å få inn puttene, og på 11. hull havnet utslaget hans attpåtil i vannet. Han greide birdie på 13., 15. og 16. hull, og det så ut som han hadde noe på gang, men så kom en ny dobbeltbogey på 17. og en bogey på 18. hull.

De ni siste hullene unngikk Hovland feilskjær, og han fikk inn en birdieputt på 4. hull som pyntet litt på resultatet.