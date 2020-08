VG: Politiet måtte rykke ut til truende LSK-supportere

Supporterne oppførte seg truende mot spillerne, og noen av dem var maskert, skriver VG.

– Politiet rykket ut til et oppdrag på Åråsen stadion, klokken 03.15 natt til i dag. Det var en supportergjeng som sto utenfor og oppførte seg truende, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Lillestrøm spilte uavgjort 2-2 mot Jerv i Grimstad fredag kveld, og det var da spillerne ankom Åråsen natt til lørdag at tumultene oppsto.

Knalltøff start

Lillestrøm-trener Geir Bakke overvar situasjonen.

– Det var noen fans som ikke var så begeistret for at vi ikke hadde tatt tre poeng. Det ga de beskjed om, sier Bakke.

Lillestrøm har hatt en knalltøff start i sin første sesong på norsk fotballs nest høyeste nivå siden 1974. Etter to trepoengere i de første kampene er LSK uten seier i de fire siste kampene, som har gitt to poeng til sammen.

– Grenser for hva vi kan tolerere

At den svake sesongstarten skaper reaksjoner forstår Robert Lauritsen, daglig leder i Lillestrøm SK, godt. Han er likevel klar på at det finnes grenser for hva som er greit.

– Det er grenser for hva vi kan tolerere. Det er lov å si fra, og så er det ikke lov å gjøre ting som gjør at folk kan bli skremt, sier han til VG.

– Vi forstår at folk er skuffet når vi taper fotballkamper.

Lillestrøm spiller sin neste kamp mot Sogndal kommende tirsdag.