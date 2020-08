Norges håndballherrer har ikke spilt OL på 48 år: – Skulle ønske vi var i Tokyo

Sist de norske håndballherrene fikk bryne seg i OL var i 1972 da Thor Ole Rimejorde ledet laget til en niendeplass. Mye har skjedd siden den tid, og med to VM-sølv og én EM-bronse i lomma var de norske gigantene blant favorittene til å ta medalje i Tokyo-lekene i år.

Men istedenfor å knive i tøffe dueller mot de regjerende spanske europamesterne på streken, eller prøve å håndtere danske Mikkel Hansens frekke finter, har sommeren vært preget av smittevern og egentrening for landslaget.

Det medfører skuffelse, men også forståelse.

– Kjipt

– Det var selvfølgelig litt kjipt at det ble avlyst, men jeg tror alle er innforstått med situasjonen. Man forsto godt hvorfor det ble avlyst, og jeg synes egentlig det var ganske bra at det ble det, sier landslagskaptein Kristian Bjørnsen til NTB.

Han er tilbake i trening med Wetzlar i Bundesliga, men skulle helst vært i Japan.

– Jeg tror alle skulle ønske at vi var i Tokyo, for ingen av oss har spilt i et OL før, og det er jo et av de store målene å få være med på det, sier Bjørnsen og fortsetter:

– Men jeg vet ikke om det hadde vært sikkert med tanke på korona. Sånn sett var det bedre å være på den sikre siden og avlyse det.

Hjemmelaget styrkerom

Christian O'Sullivan begynte treningen med sitt lag Magdeburg 1. juli. Han ser på avlysningen som en mulighet til å komme sterkere tilbake når landslagshåndballen er i gang igjen.

– For vår del har det vært fint at vi har hatt noen måneder pause nå for å kunne forberede oss ordentlig til OL neste år. Det er tøft å gå rett fra sesong med klubblag til mesterskap i sommer. Men selvfølgelig skulle vi ønske at vi var i Tokyo, sier han.

28-åringen har ikke spilt håndball med lagkamerater siden mars, men har brukt pausen effektivt for å holde seg i form.

– Kjæresten og jeg har en leilighet nede i Tyskland der jeg bor, og der hadde vi et ekstra soverom, som nå er gjort om til styrkerom. Jeg har kjøpt inn stativ for å kunne kjøre litt knebøy, og så har jeg kjøpt 160 kilo med vekter. Da har man det man trenger for å kjøre det programmet man følger, sier Oslo-mannen.

Gullhåp

Bjørnsen og O'Sullivan har store ambisjoner for lekene når kvalifiseringen forhåpentligvis er i gang igjen på nyåret.

– Jeg mener jo at hvis vi først kommer oss til OL, så har vi et bra nok lag til å kunne kjempe om medaljer. Og kan vi kjempe om medaljer, så kjemper vi naturligvis for å vinne. Det kommer til å bli en helt ny setting å spille på andre siden av jorden og med litt andre rammer enn det vi er vant til, men klarer vi å kvalifisere oss, så må vi gå for gull, sier Bjørnsen.

Før OL kastes i gang, skal håndballherrene først kjempe om VM-medaljer i Egypt.

– Nå blir det jo sånn at det forhåpentligvis først kommer et mesterskap i januar i Egypt. Det blir veldig spennende, sier O'Sullivan.

28-åringen lar seg ikke skremme av at de aldri har spilt et OL før.

– Vi har ikke noen lavere ambisjoner enn vi har hatt de siste mesterskapene. Vi ønsker å være oppe i toppen og kjempe om medaljene, og det er ikke annerledes i OL.