ESPN avslører kritikkverdige forhold på NBAs kinesiske basketballskoler

Ifølge ESPN har flere amerikanske trenere som har vært i Kina, klaget over både fysisk avstraffelse og at elevene ikke har fått skikkelig undervisning på flere av NBAs basketballskoler.

Fysisk avstraffelse har blant annet foregått på et skoleanlegg i Xinjiang, en region hvor kinesiske myndigheter er beskyldt for å holde over en millioner av etniske minoriteter i interneringsleirer.

NBA brøt samarbeidet med Xianning i fjor, men verdens mest populære basketballserie har fortsatt akademier i Shandong- og Zhejiang-provinsene. Dette er idrettsskoler som drives av kinesiske myndigheter.

En tidligere trener forteller at han så sin kinesiske kollega kaste en ball i ansiktet på en ung spiller og at han ble sparket i magen, ifølge ESP-reportasjen.

– Tenk deg at du har et barn på 13-14 år og du har en voksen trener i 40-årene som slår barnet ditt, sier treneren.

– Vi er en del av det. NBA er en del av det, sier han.

Mark Tatum i NBA sier til TV-kanalen at de bare har mottatt en håndfull klager, men at NBA holder på å evaluere skoleprogrammet sitt i Kina på nytt.

– Noe av det vi har lært her er at vi må ha mer direkte tilsyn, og ha muligheten til å skifte ut bemanningen om det behøves, sier Tatum.

Reportasjen er laget av Pulitzer-prisvinneren Steve Fainaru og hans bror Mark Fainaru-Wada, som blant annet dekket BALCO-steroidskandalen.

Den kinesiske statskanalen CCTV stanset overføringene av NBA-kamper etter at Houston Rockets-direktøren la ut en melding på Twitter som støttet demonstrantene i Hongkong.

NBA, som gjenopptar sesongen sin etter koronapandemien torsdag, anslår at bråket har kostet dem hundrevis av millioner dollar.