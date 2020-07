Eliteserie-profil om færre tilskuere: – Det har vært en veldig positiv overraskelse

– Uten publikum føles opptakten til kamp veldig treningskampaktig, men når fløyta går er man jo veldig klar over at det spilles om poeng. For min del har det gått greit å holde fokus og motivasjon oppe underveis i kamp. I tillegg har de 200 som har vært på Nadderud faktisk klart å skape et imponerende trøkk, så det har vært en veldig positiv overraskelse, sier Stabæk-stopperen.

Så langt denne sesongen har det bare vært tillatt med 200 tilskuere på fotballkampene i Norge. 1. september kommer det nye bestemmelser om tilskuere på kamper.

– Ikke like gøy

Amankwah fortsetter ivrig:

– Publikum er veldig avgjørende for momentumet i kamper, og momentumet i kamper er igjen veldig avgjørende for utfallet, så det er ingen tvil om at publikum spiller en viktig rolle. Men mest av alt er det jeg merker mest med å spille uten publikum, er at det rett og slett ikke er like gøy, sier Stabæk-stopperen som tidligere har spilt i Brann, Sandefjord og Hobro.

Lars Grorud og hans Sandefjord har slitt i bunnen av Eliteserien denne sesongen. Også han trekker fram følelsen om treningskamp når det er såpass få på tribunen.

– Å spille foran bare 200 tilskuere er veldig spesielt. I starten fikk man nesten litt treningskampsfølelse, så man måtte jobbe ekstra med seg selv for å komme opp på rett tenningsnivå som det å prestere i Eliteserien krever. Etterhvert blir man vant til det, og man setter pris på den stemning som er, sier Grorud, som synes det var ekstra spesielt å spille foran så få tilskuere på Brann Stadion.

Vant til det

Tobias Christensen venter fortsatt på sitt store gjennombrudd for Molde etter overgangen fra Start for et drøyt år siden. Onsdag løsnet det med mål mot Vålerenga.

20-åringen, med 36 aldersbestemte landskamper, erkjenner at det har vært rart å spille foran såpass få tilskuere, men sier at han begynner å bli vant til det.

– Den største forskjellen er jo at man ikke får det samme trøkket og støtten fra fansen, og det er jo selvfølgelig noe jeg savner veldig. Men samtidig er det veldig mye bedre å spille foran 200 enn ingen, sier Christensen.

Han trekker spesielt fram borteoppgjøret mot Kristiansund.

– Der pleier det å være veldig trøkk siden det er et lokalderby, sier 20-åringen, som først og fremst tror bortelagene profitterer på situasjonen.

Amankwah tror det er de lagene som har vilje, trøkk og tæl som kampplan som taper mest på det.

– Å ta det 50-metersløpet etter 87 minutter er lettere med en full stadion i ryggen.