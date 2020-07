Sluttdramatikk da Bergets Malmö tapte den svenske cupfinalen

Selv med flest cuptitler i Sverige, vant Malmö sist cupen i 1989 da de slo Djurgården 3-0 med Crystal Palaces Roy Hodgson som trener. Torsdag endte med det sørsvenske lagets tredje finaletap på de siste fem årene da Göteborg stjal seieren i første ekstraomgang.

Ola Toivonen satte inn 1-0-målet til Malmö etter litt klabb og babb foran Göteborg-målet like før pause.

Etter 86 minutter satt endelig utligningen for Göteborg, som fant nettmaskene ved Patrik Karlsson Lagemyr.

I første ekstraomgang fant samme mann Alexander Farnerud, som sørget for at Berget og co. måtte gå skuffet av banen ettersom 2-1-målet ble finalens siste.

Berget spilte alle de 120 minuttene i finalen, men klarte ikke å endre på sluttresultatet.

Dermed ble det en tung aften for den norske 29-åringen og Malmö, som rotet bort ledelsen og cupgullet. Finaleseier i cupen lar fortsatt vente på seg, etter over 30 år uten cuptittel.