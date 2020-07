Boasson Hagen før ritt-«comeback»: – Tar de mulighetene jeg får

– Jeg vil ta de mulighetene jeg får. Vi vet jo ikke hvor mange muligheter det blir i høst, sier Hagen til NTB på telefon fra den italienske byen Lucca.

Der har han akkurat gjennomført en to uker lang treningssamling med NTT-laget. Lørdag er han tilbake i konkurranse når det italienske grusrittet Strade Bianche sykles.

– Jeg blir en av tre ryttere laget satser på. Målet er å kjempe i topp ti, forhåpentligvis enda høyere, sier han.

Rittet, som ble arrangert første gang i 2007, regnes ofte som en moderne klassiker i sykkelmiljøet. Rytterne sykler 184 kilometer på landeveien i Toscana, men rittet skiller seg ut ved at omtrent 60 kilometer går på grusveier.

– Det er meldt varmt på lørdag, så det kan bli mye støv. Vanligvis går jo rittet om våren, sier Hagen.

– Bra oppladning

De siste dagene har den internasjonale sykkelsesongen kommet i gang igjen etter at koronapandemien satte en stopper for konkurranser i mars. For Hagen, som er bosatt i Oslo, har det gitt gode treningsmuligheter.

– Jeg har vært hjemme mer enn noen gang og fått benyttet muligheten til å trene. Det er blitt en bra oppladning til neste halvdel av sesongen, sier han.

Flere av Hagens europeiske konkurrenter har derimot måttet gå lengre perioder uten å trene utendørs på grunn av strenge koronarestriksjoner. Derfor måtte mange ty til innendørs sykling på rulle.

– Rulle kan være både effektivt og godt, med det krever mer disiplin, mener den rutinerte syklisten.

Etapper

Etter å ha gjennomført Strade Bianche reiser Hagen litt lenger nord i Italia for årets første sykkelmonument; Milano-Sanremo. Her blir han hjelperytter for Giacomo Nizzolo.

Etter det står Critérium du Dauphiné og NM på Ringerike for tur før Tour de France starter 29. august. Der går nordmannen, med tre etappeseirer på CV-en, for nye triumfer.

– Jeg har ikke plukket meg ut noen spesielle etapper ennå, men jeg vil kjempe om seirer og gå i brudd, sier han.

– Hele laget går for etappeseirer siden vi har ikke noen sammenlagtrytter vi satser på i år.

Drømmer om Roubaix

Likevel er det kanskje etter Tour de France at Hagens virkelige store mål kommer. Allerede helgen etter Tour-avslutningen 20. september sykles VM i sveitsiske Aigle-Martigny, før de store klassikerne kommer som perler på en snor.

– Jeg har som mål å gjøre det bra og å vinne i klassikerne, sier den ellers så beskjedne 33-åringen.

Han forteller at det ikke er helt spikret hvilke ritt han kommer til å sykle, men han er ikke i tvil om hvilket han helst vil vinne.

– Paris-Roubaix er der jeg har de største drømmene om å gjøre det godt, sier han.

Nordmannen ble nummer fem i rittet i 2016. Den gang kom han inn på Velodromen i Roubaix sammen med fire andre ryttere, men hadde ikke nok saft i lårene da det skulle avgjøres.

Årets utgave sykles 25. oktober.