Askildsen med drømmemål mot Milan – Sampdoria stoppet av Zlatan

Den norske 19-åringens scoring kom for sent til at vertene kunne jakte poeng. Askildsen ble byttet inn drøye kvarteret før slutt, og etter 86 minutter slo han til etter et hjørnespark.

Milan var i ferd med å kontre, men Sampdoria gjenvant ballen. Askildsen forserte framover og skrudde ballen inn oppe i høyre vinkel fra drøyt 20 meters hold.

Askildsen spilte sin tredje kamp for Sampdoria etter overgangen fra Stabæk, og målet var hans første som Italia-proff. Han er dessuten den første spilleren født på 2000-tallet som scorer for laget fra Genova.

– Jeg er glad for å ha scoret, men vi ønsket å ta minst ett poeng i dag, og vi lyktes ikke. Vi skal prøve igjen mot Brescia på lørdag. sa Askildsen ifølge nettstedet Sampnews24.

– Det er hyggelig å være den første fra dette årtusenet som scorer for Sampdoria og gå inn i klubbens historie, men jeg tenker ikke så mye på det. Det er viktigere for meg å spille og vinne kamper, la den norske tenåringen til.

6.-plass

Det er nok uansett den dobbelt så gamle Zlatan Ibrahimovic som kommer til å stjele overskriftene etter kampen. Den svenske veteranspissen scoret to mål og la opp til ett.

Zlatan er oppe i ni mål og fem målgivende pasninger på 17 seriekamper siden han returnerte til Milano. Med det er han en sterk bidragsyter til at Milan har hevet seg kraftig i siste halvdel av sesongen.

Storklubben skal spille europaliga neste sesong, og med 3-0-seieren la Milan press på Roma i kampen om 5.-plassen i den italienske ligaen.

Roma slo riktig nok Torino 3-2 på bortebane senere samme kveld, og dermed går hovedstadslaget direkte inn i gruppespillet i europaligaen. Milan må spille kvalifisering.

Zlatan-show

Bortekampen mot Sampdoria var bare tre minutter gammel da Zlatan scoret sitt første mål. Han var sterk i feltet og headet inn innlegget fra Ante Rebic.

Svensken inntok servitørrollen tidlig i annen omgang da han nikket et innlegg ned til Hakan Calhanoglu. Tyrkeren banket inn 2-0.

Fire minutter senere var rollene byttet. Calhanoglu spilte fri Zlatan, som scoret via hånden til keeper Wladimiro Falcone.

Etter Askildsens scoring trygget Rafael Leão seieren ved å sette inn 4-1.

Morten Thorsby sonet karantene og kunne ikke spille for Sampdoria onsdag.