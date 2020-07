Helland tror homofile i fotballen er redde for jobb-framtiden

Det sier han til Adresseavisen som har intervjuet fotballprofiler på herre- og kvinnesiden om problemet med homofili i fotballen. Det gjør avisen etter det anonyme brevet fra en Premier League-spiller som beskriver tilværelsen som homofil fotballspiller som et mareritt.

– Dessverre ser vi at mange land er langt mer konservative enn oss nordmenn. Jeg tror frykten for å ødelegge for et mulig proffeventyr i utlandet gjør at man ikke ønsker å stå fram som homofil, sier Helland.

– Jobbmulighetene kan ryke, sier han.

Landslagsprofilen Ingrid Syrstad Engen spiller i tysk Bundesliga, og sier det er veldig trist å lese brevet fra den anonyme fotballspilleren i England.

– Jeg syns det er veldig vanskelig å skjønne hvorfor det er sånn. Det må nok gjøres noe på alle plan, som Premier League-spilleren er inne på. Jeg tror også det må slås hardt ned på når folk bruker homofili som skjellsord og slikt, sier hun til Adressa.

Henrik Lunde i Norges Fotballforbund sier at NFF jobber med saken, men at de ikke vet hva som skal til for å få en proffspiller på herresiden til å stå fram som homofil.