Geir Hansen ny assistenttrener i Rosenborg

– For meg er dette spennende. Jeg har 20 år bak meg i Ålesund by og har jobbet mange av årene i Aalesund, men det er trondhjemmer jeg er. Jeg er født og oppvokst som en rosenborger, så det er helt klart at jeg ser fram til å jobbe for klubben, sier Hansen til RBK.no.

Hansen kommer fra jobben som aktivitetsutvikler i Sunnmøre fotballkrets. Han har vært assistenttrener for kvinnelandslaget og G18-landslagstrener, i tillegg til å ha vært både hovedtrener og assistent for Aalesund.

Hansen kommer blant annet til å bidra med videoanalyser i tillegg til å være aktiv på feltet, skriver klubben på sine nettsider.

– Jeg har allerede hjulpet til med analyser i juli og skal fortsette å jobbe med videoanalyse av eget lag og motstander nå. Det er et arbeid som jeg liker å gjøre og har lang erfaring fra. Jeg ser fram til å sette i gang og gleder meg til å komme på feltet, sier Hansen.

Sportslig leder Mikael Dorsin er glad for å få inn Hansen i trenerapparatet.

– Vi har hatt behov for å få inn støtte i trenerteamet og er veldig fornøyd med å få inn Geir. Han kjenner klubben godt og klubben kjenner Geir. Han en dyktig fagmann som kan 4-3-3. Dette er en rollen som han har hatt både på landslag og i Aalesund tidligere. Geir har allerede hjulpet oss med videoanalyser den siste tiden, sier sportslig leder Micke Dorsin.

Rosenborg er nummer seks på tabellen med 15 poeng etter ti kamper. Det er 15 poeng opp til serieleder Bodø/Glimt. RBK møter Viking torsdag.