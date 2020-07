LAFC til kvartfinale uten skadd Diomande

Uten Diomande og stjernespissen Carlos Vela, tok LAFC seg likevel ganske enkelt videre til et kvartfinalemøte med Orlando City.

Det gjorde de etter blant annet to nye mål av Diego Rossi, som er turneringens toppscorer med hele sju nettkjenninger totalt. LAFC seiler opp som en av de største favorittene i turneringen, selv uten to viktige angrepsspillere.

Carlos Vela sto over turneringen for å bli hjemme med sin gravide kone, mens Diomande dro hjem til Los Angeles fra «boblen» i Orlando for å finne ut mer om skaden på høyrefoten.

– Han har forlatt boblen, dratt tilbake til Los Angeles der han kan få foten undersøkt og finne ut hva som fortsetter å plage ham med høyrefoten, sa trener Bob Bradley på en pressekonferanse forrige uke.

Nordmannen skadet først foten i februar og etter bare 19 minutter i comebacket mot Houston Dynamo 13. juli måtte 30-åringen ut med nok en skade i samme foten.

Det gjør at nordmannen ikke blir å se i sluttspillet av turneringen.