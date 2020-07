De store fotballigaene avslutter sesongen – dette er når de begynner igjen

De fem store ligaene i Europa – toppdivisjonen i England, Tyskland, Spania, Italia og Frankrike, har enten avsluttet eller er i ferd med å avslutte sesongen.

Franske Ligue 1 ble avgjort allerede 30. april, da suverene Paris Saint-Germain ble utnevnt til seriemester, mens Haitam Aleesamis Amiens og Ruben Gabrielsens Toulouse ble dømt til nedrykk som de to lagene nederst på tabellen.

I Serie A er seriemesteren også blitt kåret, etter at Juventus nok en gang tok hjem ligatittelen med 2-0-seier over Udinese søndag, men to serierunder gjenstår.

Bundesliga, La Liga og Premier League har i tur og orden gjort seg ferdig med sesongen etter koronapausen, og alle tre har allerede planene klare for neste sesong.

Premier League

Premier League gjorde seg ferdig med 2019-20-sesongen i helgen, men allerede på fredag ble startpunktet for neste sesong offentliggjort.

Lørdag 12. september er datoen Premier League vil starte opp igjen, med en sesong som skal vare helt til søndag 23. mai.

Hvordan de nasjonale cupene skal spilles er det ennå ikke blitt klarhet i. Kanskje blir det svar etter at Arsenal og Chelsea har gjort opp om denne sesongens FA-cup-trofé.

La Liga

12. september er også datoen det spanske fotballforbundet planlegger å starte opp La Liga, men utsettelsen av en kamp i divisjonen under kan hindre planene.

Kampen mellom Deportivo og Fuenlabrada, som kjemper om opprykk til La Liga, har nemlig blitt utsatt. Det gjør at playoff for å sikre den siste plassen i neste sesongs La Liga drøyer. I det opprykksjagende laget har flere spillere fått påvist covid-19, og kampen er utsatt på ubestemt tid.

Dersom La Liga likevel får satt i gang 12. september, planlegger også spanjolene serieavslutning 23. mai.

1. Bundesliga

Bayern München, Borussia Dortmund og de andre lagene på øverste nivå i Tyskland kommer til å sette i gang med ny sesong fra og med 18. september.

Ligaen som inneholder 18 lag, planlegger å ha siste serierunde 22. mai. Kampoppsettet er ennå ikke kjent, men skal bli publisert fredag 7. august, meldes det på ligaens nettsted.

Detaljer om den tyske cupen er heller ikke klare, men supercupen der Erling Braut Haaland skal prøve å senke Bayern München har blitt fastsatt. Den spilles 30. september på Dortmunds hjemmebane.

Serie A

Inneværende sesong er fortsatt ikke over i Italia, der siste serierunde i Serie A spilles 2. august, men allerede i mai annonserte det italienske fotballforbundet (FIGC) at de ønsker å sette i gang igjen 1. september, ifølge Football Italia.

Det spørs om det kommer til å skje dersom for eksempel Juventus skulle komme seg til mesterligafinalen 23. august.

Ligue 1

Den franske toppdivisjonen ble avsluttet lenge før de andre toppligaene, og ikke overraskende gjør det at de også planlegger å påbegynne ny sesong først.

21. august åpner Marseille sesongen hjemme mot tapende cupfinalist St. Etienne. To dager senere skal Paris Saint-Germain etter planen sette i gang med ny sesong, men de franske gigantene kan være opptatt med mesterligafinale samme dagen.

Selv om PSG eller Lyon, som fortsatt er med i mesterligaen, skulle gå langt i turneringen, bør ikke det sette noen stopper for oppstartsdatoen til noen av de andre lagene i Ligue 1.

Utenom cupfinalen mellom PSG og St. Etienne sist fredag, har de franske lagene hatt spillefri siden 8. mars.