Stor oversikt: Kun seks fotballfrie dager før Premier League-starten i september

Fredag møtes Milan og Atalanta, lørdag er det flere italienske kamper, samt norsk eliteserie, før Premier League-sesongen avsluttes søndag 26. juli. Da er det også playoffkamper i mesterskapsserien, seks Serie A-kamper og full eliteserierunde.

Så er det 48 dager til neste kamp i Premier League. Men noe særlig fotballpause blir det likevel ikke.

Kun seks av disse dagene - 20. august, samt 1., 2., 9., 10. og 11. september - er fotballfrie. Eller helt fotballfrie er de ikke, men uten kamper i de største ligaene eller på de to øverste nivåene for herrer i Norge, samt Toppserien for kvinner.

Full rulle

For 27. juli spilles den første semifinalen i playoffen i mesterskapsserien. Dagen etter spilles det kamper i Italia, før det 29. juli både er Serie A-kamper, flere playoffkamper i England og full eliteserierunde. Dagen etter møtes Stabæk og Bodø/Glimt og Rosenborg og Viking. Da spilles også de siste playoffsemifinalene i England.

31. juli er det fransk ligacupfinale mellom Paris Saint-Germain og Lyon, før FA-cupfinalen mellom Arsenal og Chelsea spilles 1. august. Da starter også den skotske ligaen, og det er tre kamper i Toppserien. Dagen etter er det full eliteserierunde, samt avslutningsdag i Italia. 3. august? 1. divisjonsrunde.

4. august spilles playoffinalen på Wembley, samt godbiten Lillestrøm-Sogndal i 1. divisjon. 5. og 6. august skal de resterende 16-delsfinalene i europaligaen spilles, før de resterende åttedelsfinalene i mesterligaen spilles 7. og 8. august. Over de neste dagene spilles det kvartfinaler og semifinaler i både europaliga og mesterliga, før europaligafinalen går av stabelen 21. august.

De tre helgene fra fredag 7. august til søndag 22. august spilles det også tre eliteserierunder, tre Toppserie-runder og tre 1. divisjonsrunder.

Ligue 1-oppstart

22. august begynner 2020/21-sesongen av franske Ligue 1, samt at kvinnenes mesterligakvartfinale spilles. 23. august spilles mesterligafinalen for menn. Heller ikke 24. august er fotballfri. Da skal Stabæk spille mot Brann, samt at det er full 1.-divisjonsrunde.

Den følgende uken (mandag 24. august til søndag 30. august) spilles det semifinaler og finale i kvinnenes mesterliga, europaligakvalifisering til 2020/21-sesongen, fransk cupfinale, Ligue 1-kamper, to fulle 1. divisjonsrunder, to Toppserie-runder, eliteserierunde og mest sannsynlig Community Shield-kampen søndag 30. august.

Men fortvil ikke - om ikke finalen mellom FA-cupvinneren og Premier League-vinneren (Liverpool) går av stabelen 30. august, er det fortsatt fotball på skjermen med full eliteserierunde og full Ligue 1-runde.

Trodde du at 31. august var fotballfri? Tro om igjen. Da er det ny 1.-divisjonsrunde. Men så kommer det to etterlengtede fridager 1. og 2. september. For de spesielt interesserte er det finsk eliteserie og kinesisk eliteserie 1. september, mens det er U21-EM-kvalifisering (uten Norge) og japansk J-liga 2. september.

Nasjonsliga

Så spilles det nasjonsligakamper fra 3. til 8. september. Norge skal i aksjon 4. september mot Østerrike og 7. mot Nord-Irland. 5. september er det også full Toppserie-runde, mens det mandag 7. spilles full 1.-divisjonsrunde.

Etter tre dager hvile (fra 9. til 11. september) starter 2020/21-sesongen av både Premier League og La Liga 12 september. Den tyske Bundesliga sparkes i gang seks dager senere. Det er for øvrig ikke fastsatt noe dato for når Serie A starter opp igjen.

I tillegg er det kun terminfestet eliteseriefotball i Norge fram til 30. august.