Bekreftet: Kvinnene får hoppe storbakke i VM

I februar vedtok et enstemmig FIS-styre at det norske forslaget om storbakkerenn for kvinner skulle behandles på kongressen i mai. Det møte er utsatt til oktober.

Derfor er det nå bestemt at FIS-styrets forslag blir stående.

– Flytting av FIS-kongressen til oktober gjør at det ikke ville vært tid til å implementere konkurransen i programmet. Derfor vil FIS-styrets avgjørelse fra februar iverksettes, sier president Gian Franco Kasper til FIS' hjemmeside.

FIS har tidligere sagt at de ikke kunne la kvinnene hoppe i stor bakke fordi det ikke var plass i programmet. Hopp- og kombinertkomiteene i FIS har i etterkant gått inn for å kutte fra tre til en treningsdag under VM og OL, noe som også fikk FIS-styrets støtte i februar.