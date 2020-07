Eggen håper Hareide vil være RBK-aktuell også neste sesong

– Åge vil eksistere når sesongen er slutt også og kan være med i bildet, sier Eggen til VG

Han var selv forløperen sist Hareide tok over sjefsjobben på Lerkendal. I 2003 førte sunnmøringen RBK til klubbens tolvte strake seriegull, før han sluttet samme høst for å bli Norges landslagssjef.

Etter at Eirik Horneland forlot sjefsstolen i juni er det blitt spekulert om Hareide igjen vil ta over roret i Trondheim. Tirsdag opplyste RBK at Hareide hadde takket nei til jobben etter først å ha gitt et muntlig ja. Ifølge Hareide selv forelå det ikke annet enn en avtale om å møtes 1. august. Et møte han selv avlyste fordi kneet han nylig har skiftet ikke ennå er sterkt nok.

– Åge føler seg ikke fysisk sterk nok til å bli med oss igjen. Nå er det Trond som skal lede laget ut sesongen, og det kommer han til å gjøre godt, sier Eggen til VG

Trenerlegenden trekker fram Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen som en annen mulig kandidat til å få jobben fast.

– Kjetil ville blitt en utmerket trener i Rosenborg, akkurat slik han er det i Bodø, sier han.