Marius Lundemos har dratt til kypriotisk toppklubb

Lundemos kontrakt med Rosenborg utløper 31. juli, men klubbene er blitt enig om en avtale. Lørdag bekreftet RBKs sportssjef Mikael Dorsin overfor Adresseavisen at 26-åringen har dratt til Kypros.

– Han har dratt, sier Dorsin til avisen.

– Jeg synes det virker som en spennende mulighet. Og så var de veldig gira på å hente meg. Jeg synes det virker spennende å prøve noe i utlandet. Det er en klubb som er med i Europa, så jeg syntes det passet fint, sa Lundemo til Adresseavisen 1. juli.

På Kypros får 26-åringen et gjensyn med tidligere Rosenborg-kaptein Mike Jensen. Hans tidligere trener Kåre Ingebrigtsen ledet den kypriotiske klubben i 46 dager før han fikk sparken i februar.

Lundemo starter fotballkarrieren i Bærum før han dro til Lillestrøm i 2014. Der var han i to år før han ble klar for Rosenborg i desember 2016. Sist sesong ble det 22 kamper i Eliteserien for 26-åringen.

Ghayas Zahid er eid av APOEL og har spilt 60 seriekamper fordelt på to sesonger for kypriotene, men er for tiden på utlån i greske Panathinaikos.

Også John Arne Riise har vært innom klubben. Riise spilte én sesong på Kypros og vant både ligaen og cupen med gultrøyene i 2015.