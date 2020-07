Premier League-fansen kan være tilbake på tribunene i oktober

Det opplyste den britiske regjeringssjefen fredag, ifølge Daily Mail.

Idrettsarrangementer, blant dem Premier League-kamper, har gått bak lukkede dører siden i mars som følge av viruspandemien. Nå jobbes det imidlertid med gjenåpningen av tribunene.

– Fra oktober akter vi å bringe tilskuerne tilbake til arenaene, sa Johnson fredag.

Tester i cricket og snooker

Han understreket at åpningen samtidig vil foregå på en smittevernmessig trygg måte, og at det forutsetter at det er gjennomført vellykkede testkamper i forkant.

Dersom statsministerens plan holder stikk, vil kun den første måneden av neste Premier League-sesong gå uten tilskuere. Noen startdato for oppstart er riktignok ikke bekreftet, men det har vært rapportert om at det blir midt i september.

De første testkampene med publikum på tribunene kan finne sted allerede i neste måned. Det er ikke gitt at disse blir gjennomført i forbindelse med fotballkamper.

Cricketkamper og verdensmesterskapet i snooker skal være plukket ut som kandidater. Allerede i neste uke vil det ventelig være tilskuere under flere cricketkamper. Det er de første idrettsarrangementene i England som kjøres med tilskuere siden viruspandemien satte idretten på pause.

Må fine løsninger

Dersom fansen igjen skal få tilgang til å se Premier League-kamper fra tribuneplass må klubbene etablere smittevernforsvarlige opplegg rundt blant annet transport og fordeling av billetter.

I første fase vil det etter alle solemerker bli åpnet for kun et begrenset antall publikummere.

Statsminister Johnson understreket også fredag at det kan bli aktuelt å stramme inn smittevernreglene igjen dersom smittetallene indikerer at en ny virustopp kan være på gang.

Mange klubber, også i lavere divisjoner i engelsk fotball, har tapt store summer på uteblivne publikumsinntekter under coronakrisen.