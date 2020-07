Dortmund spøkte med Haaland-bilde

Fotballprofilen, som har en strålende sesong bak seg, la ut et bilde der han sitter bak rattet på en traktor. Bildet var ledsaget av teksten «jobber».

Ikke lenge etter publiserte Borussia Dortmund det samme bildet på sin offisielle Twitter-konto.

«Men vi må snakke om fargen, Erling Haaland», skrev klubben humoristisk med henvisning til at traktoren har erkerival Schalke 04s blåe farge.

Starten på neste sesong er fortsatt et stykke unna for Haaland og resten av bundesligastjernene. Nylig ble det kjent at første kamp går 18. september.

Den norske fotballstjernen scoret 13 mål på 15 kamper i Bundesliga etter overgangen fra østerriksk fotball. Totalt ble det 44 mål på 40 kamper sist sesong for Salzburg og Borussia Dortmund.

Haaland levde dermed opp til forventningene som ble bygget rundt ham.