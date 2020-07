Historiske Glimt vant sin åttende strake etter drømmemål på volley: – En stilstudie

Takket være drømmemålet til Lode blir Glimt det første laget som vinner åtte strake kamper fra starten av sesongen. I fraværet av Cercle Brügge-aktuelle Jens Petter Hauge som var ikke med grunnet sykdom, slet Glimt lenge, men sikret seieren på vakrest mulig måte.

For etter at Amahl Pellegrino hadde gitt Kristiansund ledelsen og Patrick Berg utlignet et kvarter ut i 2. omgang etter en corner, kom kampens øyeblikk.

Nok en corner fra hjemmelaget ble klarert ut i returrommet og der sto Lode og ladet kanonen. Med et nærmest perfekt treff på halv volley steg ballen hele veien til den smalt i nettaket. Hans første mål i Eliteserien.

– Sykt deilig å endelig få åpne målkontoen. Jeg har prøvd nå i åtte år å score på seniornivå, sa Glimts matchvinner, før han så målet:

– En stilstudie. Det er alle timene jeg har øvd mens det har vært korona. Det hadde ikke skjedd uten korona, humret Lode.

Historiske Glimt

Det var nok til at Glimt har gjort det ingen andre har klart. Vinne sine åtte første kamper i serien. Det gjør at laget fortsatt har to poengs luke ned til Molde som vant hele 5-0 over Viking.

– Det å vinne åtte fotballkamper som er historie, det er imponerende og forteller hva slags spillergruppe og trenerteam som er rundt laget, sa trener Kjetil Knutsen om den historiske seieren.

Kristiansund gjorde det de kunne for å få med seg poeng, men klarte ikke å stoppe et Glimt-maskineri som møter Mjøndalen på lørdag. Dagen etter tar Kristiansund imot Vålerenga.

Kristiansund grep sjansen

Seieren satt langt inn for Glimt, for selv om de åpnet kampen med å ha ballen mye, klarte de ikke å komme til de samme store sjansene de pleier å skape. Istedenfor var det Kristiansund og deres toppscorer Pellegrino som skulle ta ledelsen.

Etter å ha spilt seg fri på venstresiden sendte Erlend Sivertsen inn til Pellegrino, som var effektiv da han fikk ballen innenfor 16-meteren. Med et enkelt touch og en treffsikker avslutning sendte han ballen i mål til 1-0-ledelse.

Hjemmelaget slet med å respondere på baklengsmålet og skapte veldig lite før pause. Det bidro til at Glimts Ulrik Saltnes var veldig frustrert da lagene gikk inn til pause.

– De filmer og bruker tid hver eneste situasjon og vi spiller elendig fotball, oppsummerte Saltnes.

Dødball-utligning

De tok hele 57 minutter før Glimt fikk sin første sjanse da innbytter Victor Boniface nesten traff Kasper Junker med et flott innlegg, men Christophe Psyché fikk avverget til corner. Da skulle Glimt endelig få uttelling.

For på den påfølgende corneren ble innsvingeren møtt med en stuss på første stolpe som endte opp hos Patrick Berg som enkelt kunne score i det åpne målet på bakerste.

Utligningen så ut til å trigge serielederen, som kom til nok en god sjanse ved Boniface som fikk avslutte relativt upresset på volley, men skuddet gikk rett på keeper.

Bedre volleytreff fikk derimot Lode, som med en av kandidatene til årets mål sikret nok en trepoenger for Glimt, som fortsetter å sprenge alle grenser.