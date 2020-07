Ishockeyprofilen Espen Pettersen (45) er død

View this post on Instagram

🕯🌹 Ishockey familien har mistet et stort hockey-hjerte. Vår gamle trener i 3 sesonger Espen Pettersen er borte. Altfor tidlig, men blir husket, av mange. ⠀ ⠀ Espen startet på hockeyskolen, og spilte sine barneår i Furuset Ishockey. I voksen alder kom han tilbake til klubben, og var i 3 sesonger (2016-19) hovedtrener for A-laget. Vi minnes hans fine innsats både som spiller, trener og bidragsyter i Furuset Ishockey IF. Varme tanker og kondolanser går til familien og de berørte i den vonde tiden. ⠀ ⠀ Hvil i fred 💔🙏🏼 #ViErFuruset #GroruddalensStolthet #Ulva⠀⠀ ⠀⠀ Repost 📸 @furusethockey_alag