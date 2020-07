Mjøndalen-treneren vekket av fyrverkeri før lokalderby

En video på Twitter av fyrverkeri-oppskytingen utenfor Hansens hus er ledsaget av teksten «Sov godt da Vegard». Meldingen er retvitret av Godset-fansen offisielle konto.

Hansen selv har svart på meldingen.

– Godt dere fikk fyrt opp fyrverkeriet før kampen, så dere ikke brenner inne med det, skriver han humoristisk.

Overfor VG utdyper Mjøndalen-treneren at han tar hele opptrinnet med stor ro.

– Det plager meg ikke så sant det ikke er noe ulovlig. Det er det vel for så vidt, men for meg personlig er det godt innafor å fyre opp, bokstavelig talt, inn mot et lokaloppgjør, sier Mjøndalen-treneren til avisen.

Det ligger stor prestisje i lokaloppgjørene mellom Strømsgodset og Mjøndalen. Lokalrivalene ligger på henholdsvis niende- og tiendeplass på tabellen foran onsdagens møte.