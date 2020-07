Solskjær om City-kjennelsen: – Andre kan diskutere den

Onsdag ble kristiansunderen konfrontert med denne ukens store samtaleemne i internasjonal fotball da han møtte pressen foran torsdagens møte med Crystal Palace i Premier League.

I motsetning til flere av sin managerkolleger var ikke Solskjær spesielt interessert i å bruke krefter på at Idrettens voldgiftsrett omgjorde Det europeiske fotballforbundets beslutning om å utestenge City fra mesterligaen de to neste sesongene.

– Folk kan debattere det. Jeg tenker at det ikke er min jobb. Min jobb er å sørge for at vi fokuserer på neste kamp, sa Solskjær.

– Financial Fair Play ble opprettet for at fotballklubber skal være økonomisk bærekraftige, og det mener jeg er viktig. De gir oss regler å følge, og det fokuserer vi på, fortsatte han.

Forsiktig

Tirsdag fikk flere andre store managerprofiler spørsmål om City-kjennelsen på sine pressekonferanser. Tottenham-sjef José Mourinho kalte utfallet «skammelig», mens Liverpool-manager Jürgen Klopp mente mandagen «ikke var noen god dag for fotballen».

Solskjær er mer forsiktig.

– La andre diskuterer hva som er rett og galt, og hva som har skjedd, sa han onsdag.

Manchester City var beskyldt for å ha forbrutt seg mot fotballens regler om økonomisk fair play (FFP).

Vurderer skadesituasjonen

Torsdag skal Solskjærs mannskap forsøke å komme tilbake på vinnersporet etter at seieren glapp mot Southampton mandag. Kampene kommer tett, men nordmannen avviser langt på vei at det blir avgjørende for laguttaket.

– Laguttaket torsdag er basert på torsdag, ikke mandag. Mandagen er irrelevant. Den er ikke i hodet mitt i det hele tatt. Vi må samtidig vurdere skadesituasjonen, sa han.

Usikkerhet hersker det rundt venstrebackplassen. Luke Shaw gikk ut med en ankelskade mandag, og erstatteren Brandon Williams pådro seg et kutt i hodet.

– Ingen av dem trente i går, og vi har ikke trent i dag. Jeg skal gi dem så mye de trenger for å bli klare, sa Solskjær.

Han ber spillerne glemme overtidsmålet mot Southampton og se framover.

– Vi må fortsette å gjør det vi har gjort. Vi må tro på oss selv. Vi har gjort det fantastisk siden omstarten. Det begynte med uavgjort mot Tottenham, men deretter har vi hatt en fantastisk kamprekke. Dette tilbakeslaget er en test av mentaliteten vår, sa United-sjefen.