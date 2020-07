Arsenal med tøft kampprogram – kan miste europaspill for første gang på 25 år

I fire av de fem kampene London-laget har spilt siden de tapte 0-3 for Manchester City i første kamp etter koronapausen, har motstanderne hatt lenger hvile siden forrige kamp enn Arsenal.

– Vi har bare hatt den fordelen én gang. Men se på gutta, de står på og gir full gass, sa Arteta på tirsdagens pressekonferanse.

Fordelen hadde de mot byrival Tottenham søndag, en kamp Artetas menn tapte.

– Det har vært åpenbart at spillerne har blitt rammet. En del av de har spilt vanvittig mye til nå, og igjen skal vi spille kamper hver tredje dag.

FA-cup

Onsdag kveld reiser Arsenal til Liverpool for å møte årets seriemester. Allerede lørdag er Manchester City motstander i FA-cupens semifinale. Arteta sa på pressekonferansen at han til tross for det tøffe programmet ønsker å stille med sitt beste lag i begge kampene.

– Vi vil prøve å stille med et så bra lag som mulig her (mot Liverpool) og på lørdag, sa Arteta.

Skulle Arsenal slå ut City lørdag vil Manchester United eller Chelsea stå på andre banehalvdel under finalen på Wembley 1. august.

Langt til Europa

Tapet mot Tottenham søndag gjorde sjansene for spill i Europa mindre. Med tre gjenstående kamper er mesterligasjansene intet annet enn teoretiske.

For å komme til Europaligaen kan Arsenal vinne FA-cupen, eller komme topp sju i ligaen. Opp til Wolverhamptons sjetteplass, som vil gi plass i gruppespillet, er det fem poeng. Til Sheffield Uniteds sjuendeplass, som da vil gi kvalifiseringsplass, er det fire poeng.

Skulle de mislykkes med å kvalifisere seg, vil europacupene gå uten Arsenal for første gang siden 1995/96-sesongen.

– Europeisk fotball gir mer økonomiske ressurser, så vil prøve å kvalifisere oss til sesongen er over, sa Arteta på pressekonferansen.

Etter onsdagens kamp mot Liverpool gjenstår en bortekamp mot Aston Villa 21. juli, før Arsenal avslutter sesongen hjemme mot Watford 26. juli. Begge lagene står i fare for å rykke ned fra Premier League og vil trolig komme til kampene med fullt pågangsmot.