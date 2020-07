Storseier for Atalanta over rivalen - har ikke tapt på 13 ligakamper

Laget fra Bergamo er med storseieren tirsdag forbi Inter, dog med en kamp mer spilt enn Milano-laget. Opp til Juventus på tabelltopp for Atalanta er det bare seks poeng, men også Juve har en kamp mindre spilt enn de blå og svarte.

Det ble tennissifre i kampen med 6-2. Det gjør at Atalanta nå har spilt 13 kamper i Serie A og 15 kamper i liga og mesterliga uten å tape. Sist gang de tapte var 1-2 for Spal i midten av januar.

Rekken på antall strake seirer i Serie A for Atalanta stoppet på ni da de spilte 2-2 mot Juventus lørdag.

Med seks mål tirsdag har Atalanta scoret 93 mål denne sesongen. Det er soleklart flest av samtlige lag i ligaen. Inter og Lazio har nest flest mål med «bare» 68.

Ingen lag har scoret mer enn 100 mål i en og samme sesong siden 1950/51-sesongen. Da scoret Milan og Inter 107 mål, mens Juventus scoret 103.

Pasalic med tre mål

Tirsdag kveld satte Mario Pasalic inn 1-0 for hjemmelaget etter bare to minutter, før Brescia-kaptein Ernesto Torregrossa utlignet like etter. Så giret Atalanta om fra første til andre gir og scoret tre mål fra minutt 25 til 30. 4-1 sto det også til pause.

Pasalic satte inn sitt andre og tredje for kvelden ti og 14 minutter ut i den andre omgangen. Nikolas Spalek reduserte til 2-6 like før full tid.

Uheldig spiss

Seieren kom uten målfarlige Luis Muriel, som har scoret hele 17 ganger denne sesongen. Den 29-årige colombianeren slo hodet og måtte sys etter å ha blitt fraktet til et sykehus i Bergamo. Han ble utskrevet kort tid etterpå, men var ikke på banen tirsdag kveld.

Spissen skal ha sklidd og slått hodet mot kanten av et svømmebasseng da han spiste lunsj med lagkameratene. Likevel var ikke savnet av Muriel særlig stort mot Brescia.

Ikke bare kjemper klubben om seriemedaljer, men i kvartfinalen i mesterligaen venter Paris Saint-Germain. Turneringen skal etter planen spilles ferdig i Portugal i neste måned.