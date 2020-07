Kollen-debuten til skiskytternes nye øvelse er avlyst

Tirsdag opplyser Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) at konkurranseprogrammet for verdenscuprennene i Oslo endres.

Supersprinten byttes ut med jaktstarter, hvilket betyr at Kollen-programmet i 2021 blir en blåkopi av tidligere år. I tillegg til jaktstart skal det gås sprint og fellesstart.

Årsaken til at supersprinten fjernes er at IBUs tekniske komité, etter innspill fra utøverkomiteen, har komme til at reglene for øvelsen bør endres.

Må testes ut

«Som en konsekvens av det må vi gjennomføre flere tester i IBU-cupen (nivået under verdenscupen red.anm.) før vi presenterer den på den største scenen», skriver det internasjonale forbundet på Twitter.

Hvilke endringer det konkret er snakk om, er ikke kjent.

Supersprinten ble testet ut i IBU-cupen forrige sesong. Slik den har blitt gjennomført så langt, avgjøres øvelsen i en løype som er kun én kilometer lang. 30 løpere går videre fra kvalifiseringen og starter likt i finalen. Der skal de gjennom fire skytinger og fem runder i langrennssporet.

Svensk skepsis

Den svenske skiskytterprofilen Sebastian Samuelsson har tidligere uttrykt seg kritisk til at øvelsen skulle introduseres under verdenscupavslutningen i Holmenkollen kommende vinter. Han var redd for at det kunne bli vel mye kaos og dramatikk, tatt i betraktning at seieren i verdenscupen sammenlagt kunne stå på spill.

– Jeg hadde heller sett den i en åpningshelg eller at man testet den tidligere, før den fikk så stor betydning, sa han i et intervju med SVT i april.

Johannes Thingnes Bø og resten av verdens beste skiskyttere innleder etter planen sesongen i finske Kontiolahti i slutten av november. Det store høydepunktet blir verdensmesterskapet i Pokljuka i februar.

Forrige sesongs verdenscuprenn i Holmenkollen ble avlyst som følge av coronapandemien.