Det bekrefter klubben selv i sine kanaler i sosiale medier mandag.

Hva laget fra Washington kommer til å hete i framtiden er ennå ikke kjent, men et navnebytte har sett mer og mer sannsynlig ut den siste tiden etter flere år med kritikk.

Siden 2013 har lagets kontroversielle eier Dan Snyder måttet tåle massiv turbulens for å beholde navnet på laget som ble stiftet i 1932 og skiftet navn til «Redskins» året etter.

Nylig bekreftet klubben at det skulle nedsettes et utvalg for å vurdere navnesaken.

– I dag offentliggjør vi at vi pensjonerer Redskins-navnet og logoen når dette arbeidet er ferdig, melder NFL-laget mandag.

Videre heter det at klubbeier Snyder og trener Ron Rivera skal jobbe tett sammen for å komme opp med et nytt navn som «tar opp i seg vår stolte, tradisjonsrike merkevare og inspirere sponsorer, fans og lokalsamfunnet de neste 100 årene».

Etter drapet på George Floyd og protestene som fulgte har kritikken mot Redskins-navnet økt i omfang, spesielt etter at klubben viste sin avsky mot rasisme med kampanjen #blackouttuesday. Det fikk blant annet politikeren Alexandria Ocasio-Cortez til å reagere.

– Vil dere virkelig stå opp mot rasisme? Bytt navn, skrev hun på Twitter.

Nå får politikeren og flere andre kritikere viljen sin.