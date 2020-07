Servicemann dømt for idrettsbedrageri etter dopingsaken i Seefeld-VM

Dom i saken falt mandag i en regional domstol i Innsbruck. Servicemannens fengselsstraff er gjort betinget.

35-åringen vedgikk i retten at han hadde mottatt og videreformidlet veksthormoner fra legen som står i sentrum for dopingskandalen som ble rullet opp under fjorårets ski-VM i Seefeld.

Tiltalte fortalte også retten at han hadde gitt de omtalte veksthormonene til utøvere som de østerrikske langrennsløperne Max Hauke og Dominik Baldauf, som begge er funnet skyldige i og dømt for dopingbruk.

Servicemannen hevdet også at den tyske dopinglegen ba ham overlevere et forbudt stoff til tidligere utforverdensmester Hannes Reichelt. Han kunne imidlertid ikke bekrefte at leveransen kom fram til Reichelt, all den tid den ble levert videre til en mellommann som jobbet som langrennstrener.

Østerrikske påtalemyndigheter har tidligere undersøkt påstandene rundt Reichelt, men etterforskningen ble stanset i fjor som følge av at det ikke forelå bevis for at toppalpinisten hadde brukt ulovlige midler.

Den tyske dopinglegen som står i sentrum for Seefeld-saken skal møte i retten i München i september.