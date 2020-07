Lårskade for King – Bournemouth tente nytt håp og hjalp Solskjær

Bournemouth er i desperat poengnød dersom plassen på øverste nivå i engelsk fotball skal berges. Seier mot Leicester ville for alvor tenne håpet om Premier League-spill også neste sesong.

Jamie Vardy ga Leicester ledelsen, men en strålende annen omgang av hjemmelaget sørget for at alle tre poengene ble igjen på Vitality Stadium. Dermed har Bournemouth kun tre poeng opp til lagene på trygg grunn i Premier League.

Leicester røk på sin side på en smell i kampen på mesterligaplass. Det er gode nyheter for Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Med seier mot Southampton mandag er kristiansunderens lag oppe på tredjeplass.

Den viktige kampen gikk uten Joshua King. Den norske landslagsprofilen var ikke med da Bournemouths startoppstilling ble presentert, og på egne kontoer i sosiale medier bekrefter klubben at spissen sliter med en strekk i låret.

Skaden omtales imidlertid ikke som spesielt alvorlig.

Vardy-mål

King har vært på banen i alle Bournemouths tre siste kamper. Søndag måtte han se Jamie Vardy sende Leicester i ledelsen etter drøyt halvspilt første omgang etter fryktelig forsvarsspill av hjemmelaget.

Flere Bournemouth-spillere hadde muligheten til å klarere, men i stedet kunne Vardy pirke inn sitt 23. mål i Premier League denne sesongen.

Leicester fortsatte å styre kampen, men fikk ikke notert seg for flere mål i første omgang.

Bournemouth kom ut etter hvilen med ny giv. Callum Wilson var en snau halv halvmeter unna å spasere inn David Brooks sin presise innsvinger etter drøye timen, men var for sen til bakre stolpe.

Like etter fikk Bournemouth straffespark. Et klønete utspark av Kasper Schmeichel endte i ryggen på Wilfred Ndidi. En våken Wilson snappet ballen og stormet mot mål, men ble felt av Ndidi. Junior Stanislas hadde ingen problemer med å ekspedere ballen i nettmaskene.

Solanke-show

Leicester-spillerne rakk knapt å samle seg før Bournemouth fullførte snuoperasjonen. Utskjelte Dominic Solanke fikk revet seg løs, og banket inn ledelsen via Schmeichel og i mål.

Minuttene etterpå ble høydramatiske. Çaglar Söyüncü sparket til mot Callum Wilson inne i målet i etterkant av scoringen. Det ble plukket opp av VAR, som viste ut tyrkeren.

Junior Stanislas økte til 3-1 med drøye ti minutter igjen å spille, før Solanke noterte for seg sitt andre mål like etter og fastsatte sluttresultatet til 4–1. En smilende Joshua King ble fanget opp av TV-kameraene. Resultatet betyr at King og hans lagkamerater for alvor er med i kampen om overlevelse i engelsk fotballs gjeveste selskap.

Bournemouths neste kamp er bortemøtet med Manchester City onsdag.