Innbytter Normann Hansen avgjorde for Stabæk med soloraid

Det sto 1-1 fram til det var spilt 87 minutter. Så fikk innbytter Normann Hansen ballen ute til høyre, før han dro av Christophe Psyché. Fra skrå vinkel hamret Normann Hansen ballen opp i nettaket til 2-1 og en meget sterk borteseier for Stabæk.

Det var Normann Hansens tredje mål denne sesongen. Han scoret begge målene da Stabæk slo Strømsgodset 2-0 1. juli.

Klassescoring av Sørmo

Det var hjemmelaget som tok ledelsen etter en klassescoring av Bent Sørmo etter 11 minutter. Han spilte lekkert vegg med Liridon Kalludra, før backen satte ballen mellom beina på Marcus Sandberg fra kloss hold.

Like etter var lagene like langt. Hugo Vetlesen fikk straffe da han ble felt i KBK-boksen, og fra elleve meter skjøt Emil Bohinen ballen via hanskene på Serigne Mor Mbaye og i mål.

Etter halvtimen spilt var Kristiansund-keeper Mbaye på bærtur da han skulle plukke en ball på 15 meter. Det gjorde at målet var åpent, men Vetlesen skjøt i tverrliggeren og ut fra 16 meter.

Tverrligger

Romain Gall fikk en eventyrlig mulighet til å sende gjestene i ledelsen med 20 minutter igjen, men avslutningen fra Gall fra fire meter ble mesterlig reddet av Mbaye.

Det siste kvarteret kjørte Kristiansund kampen. Ørjan Hopmark var nær ved å score med ti minutter igjen, men skuddforsøket fra ti-elleve meter ble stoppet av Marcus Sandberg.

Så dukket Normann Hansen opp og avgjorde på egen hånd.

Tapet var Kristiansunds første denne sesongen. Stabæk er nå forbi KBK etter søndagens seier.