Festfotball da Glimt vant og ble historiske

Dermed har Glimt fortsatt to poengs luke til jaktende Molde i toppen av tabellen. Molde var serieleder over natten etter 3-0-seieren over Haugesund lørdag, men søndag fortsatte Glimt sin fenomenale seiersrekke.

Sju strake seirer på like mange forsøk er fasiten for gultrøyene så langt denne sesongen. Det er langt fra hverdagskost på øverste nivå i norsk fotball. Sist noen klarte det samme var i 2003. Da vant Rosenborg sine sju første.

Søndag bidro midtbanespiller Sondre Brunstad Fet med scoring mot klubben han er utlånt til Glimt fra.

– Veldig soldig



Danske Philip Zinckernagel scoret to ganger i det som ble ny Glimt-regissert målfest.

– Jeg vil trekke fram alle som er utpå banen. Det er laget som er veldig solid. Det er lojalitet, og så er det mange enkeltspillere som har det lille ekstra. En type som Jens Petter Hauge har vanvittige kvaliteter, sa trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Vålerenga klatret på sin side til tredjeplass på tabellen med 1-0-seier over Mjøndalen, men har hele ni poeng opp til Glimt på tabelltoppen. Fredrik Oldrup Jensen ble matchvinner for Oslo-klubben som spilte mer enn én omgang med ti mann.

Sarpsborg tok sin andre strake seier da Start ble slått 1-0, mens Odd slo Viking 2-1 etter en sen scoring av Kasper Lunding. Stabæk påførte Kristiansund det første tapet i årets sesong. Kampen endte også 2-1.

Glimt-toget dundrer videre

Som i de tidligere serierundene var imidlertid manges øyne rettet mot høytflygende Bodø/Glimt søndag, og mannskapet til suksesstrener Kjetil Knutsen skuffet ingen.

Danske Philip Zinckernagel brukte bare 14 minutter på å sende gjestene i ledelsen mot tabelljumbo Aalesund, og bortelaget lot seg heller ikke vippe av pinnen da Hólmbert Fridjónsson utlignet til 1-1 etter en halvtimes spill.

Umiddelbart etterpå sendte Sondre Brunstad Fet serielederen tilbake i ledelsen fra kloss hold, og deretter satte Jens Petter Hauge inn 3-1. Siden så gjestene seg aldri tilbake.

Scoringer etter pause av Ulrik Saltnes, Zinckernagel og Boniface bidro til en ny storseier. Så langt har Aspmyra-klubben scoret 30 ganger på sju kamper. Det gir et målsnitt på godt over fire.

For Aalesund forlenges ventetiden på den første seieren i inneværende sesong. Sunnmørsklubben har tre poeng opp til Viking på trygg grunn etter tre poeng på de sju første kampene.

Vålerenga så rødt

Vålerenga kunne med seier borte mot Mjøndalen klatre til tredjeplass på tabellen bak tetlagene Glimt og Molde, og mannskapet til Dag-Eilev Fagermo fikk en drømmestart da Fredrik Oldrup Jensen fikset ledelse før kvarteret var spilt.

Så fikk keeper Kristoffer Klaesson marsjordre etter å ha tatt ballen med hånden utenfor eget felt, og med ti mann ble det en kamp for å forsvare ledelsen for gjestene. Det lyktes Vålerenga med og vant kampen 1-0.

Kristiansund gikk på sin side på sesongens første nederlag. Stabæk tok en sterk borteseier da Kornelius Normann Hansen satte inn 2-1-målet og ble matchvinner rett før slutt.

Nestjumbo Start må i likhet med Aalesund vente på sesongens første trepoenger. Søndag ble det 0-1-tap for Sarpsborg etter at Jonathan Lindseth scoret kampens eneste mål etter kun åtte minutters spill.

I Skien ga Tobias Lauritsen Odd ledelsen mot Viking, men Viljar Vevatne utliknet og så ut til å ha reddet poeng for gjestene. På overtid ble Kasper Lunding matchvinner for hjemmelaget.