Aston Villa tok livsviktige poeng i seier mot Crystal Palace

Siden den engelske ligaen startet opp igjen i juni, har Villa bare tatt to poeng i den engelske toppligaen før søndagens kamp.

Mahmoud Hassan-Trezeguet sørget for at manager Dean Smith endelig kunne smile igjen, da han scoret begge målene i seieren på Villa Park.

Palace kunne vært i ledelsen tidlig i kampen da Mamadou Sakho fikk ballen i mål med skulderen, men VAR annullerte målet.

Trezeguet scoret mål nummer én etter et velplassert frispark fra Conor Hourihane og mål nummer to assistert av samme mann. Dermed er Aston Villa fire poeng unna trygg grunn i ligaen.

VAR i aksjon

Seks minutter ut i kampen lå ballen i Villa-målet og Palace kunne vært i føringen. Sakho satte ballen i nettet med skulderen etter en dødball. VAR brukte lang tid på å se på situasjonen, og konkluderte med at midtstopperen brukte armen for å få ballen i mål, hvilket resulterte i at målet ble annullert.

Mbwana Samatta fikk en kjempemulighet med hodet da halvtimen var spilt etter et strøkent innlegg fra Ahmed Elmohamady. Den tanzanianske Villa-spilleren headet ballen like over mål fra åtte meter.

Noen minutter senere måtte hjemmelagets keeper i aksjon da Christian Benteke fyrte av to knallharde skudd. Pepe Reina måtte varte opp med dobbeltredning for å hindre det nedrykkstruede laget i å ligge under til pause.

Villa-helten Trezeguet

Dødballfoten til Hourihane kom så godt med på overtid i første omgang, da ballen landet like foran Palace-målet før den ble stusset videre til Trezuget. Han kunne enkelt sende hjemmelaget i føringen på bakerste stolpe.

Samme mann tuppet ballen i mål like før timen var spilt. Hourihane headet ballen ned til Trezuget, og egypteren gjorde resten.

Patrick van Aanholt fikk en mulighet for gjestene i det 74. minutt da han kom alene mot Reina, men den tidligere Liverpool-keeperen gikk seirende ut av duellen. Bortelaget presset på for utligning, men fant ikke nettmaskene på Villa Park.

Temperaturen mellom spillerne var så høy etter kampen at Crystal Palace-spiss Christian Benteke fikk rødt kort på vei av banen etter en opphetet diskusjon med Villas Ezri Konsa.

Aston Villa ligger på 18.-plass i ligaen med 30 poeng, og har fire poeng opp til Watford på 17.-plass. Crystal Palace ligger på 14.-plass med 42 poeng.

Norwich ble det første laget i årets sesong som rykket ned fra Premier League etter lørdagens 0-4-tap mot West Ham.