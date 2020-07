Hovland på tredje – to baller i vannet ødela vinnersjansene

Tredjeplassen er Hovlands andre pallplass på PGA-touren i karrieren. I Puerto Rico i februar ble han historisk da han som første nordmann vant en PGA-turnering.

Han står dessuten med en fjerdeplass fra North Carolina i august i fjor.

Justin Thomas og Collin Morikawa måtte ut i omspill for å kåre en vinner av turneringen i Ohio. De var til slutt fire slag bedre enn Hovland.

I omspillet var Morikawa best. Han tok sin andre seier på PGA-touren.

Ledet

Med tre birdier på de fem første hullene søndag så Hovland ut til å kunne kjempe om seieren hele veien. Ledelsen han da hadde skaffet seg mistet han imidlertid allerede hullet etter da ballen gikk i vannet.

Tross vanntreffet unngikk nordmannen dobbeltbogey med et påfølgende kanonslag og lå kun ett slag bak ledende Collin Morikawa etter ni hull.

Hovland fikk så en verst tenkelig start på turneringens ni siste hull. For fjerde gang denne helgen ble det bogey på hull ti. Birdie på hull elleve hjalp heller ikke mye på situasjonen. På hull 14 gikk nemlig ballen igjen i vannet, og dermed endte han med en ny bogey.

Det var aldri noen som helt klarte å true trioen i toppen av resultatlista. Chase Seiffert så lenge ut til å kunne kjempe seg til en pallplass, med sju birdier på de første tolv hullene. Med ingen birdies og en bogey på de siste seks klarte han likevel ikke å true Hovland.

Elleve bogeys

Hovland startet siste dag som nummer to, to slag bak ledende Justin Thomas.

Hovland fikk en tung start på turneringen. Etter ti hull på åpningsrunden torsdag sto han med tre bogeys. Seks birdies på de siste åtte hullene reddet åpningsdagen for nordmannen.

Også fredag ble det tre bogeys, men åtte birdies sørget for at lå som nummer seks, åtte slag under par. Lørdagen ble det to bogeys og seks birdies på nordmannen.

Totalt slo Hovland 11 bogeys i Dublin.