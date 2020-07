Sterling-hattrick da City holdt lekestue mot Brighton

Pep Guardiolas City-mannskap har full kontroll på annenplassen i den engelske toppserien, men ser ikke ut til å ta foten av gasspedalen av den grunn.

Lørdag ble Brighton periodevis rundspilt på eget gress.

Raheem Sterling scoret tre ganger, mens Gabriel Jesus og Bernardo Silva bidro med hver sin fulltreffer. Dermed nærmer Citys seg med stormskritt 100 scorede ligamål denne sesongen.

Fasiten etter 35 kamper er 91.

– Det viktigste for meg er å hjelpe laget, og nå skal vi prøve å vinne FA -cupen og mesterligaen, sa tremålsscorer Sterling i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Brighton har på sin side fem lag bak seg på tabellen. Nedrykksfaren er ikke over for mannskapet til Graham Potter, men mye tyder på at laget blir å finne i Premier League neste sesong.

Spesielt mål

Lørdag ble hjemmelaget periodevis rundspilt etter alle kunstens regler. Raheem Sterling hadde hovedrollen og satte inn det første målet allerede etter 21 minutters spill. Avslutningen ned i hjørnet var kald og god.

Rett før pause doblet Gabriel Jesus ledelsen etter at Rodri forlenget et hjørnespark fra Kevin de Bruyne. Jesus fikk en enkel jobb med å dytte ballen i mål på bakre stolpe.

Etter pause scoret Sterling først sitt andre mål for kampen, før han på spesielt satte inn 5-0-målet med hodet. City-stjernen ramlet framover etter en duell, men fikk likevel headet ballen litt heldig forbi Brighton-keeper Matt Ryan.

– Jeg prøvde å nå den med hodet og så at keeperen kom. Den gikk inn, smilte Sterling etter kampen.

Mellom lynvingens scoringer hadde Bernardo Silva satt inn 5–0.

Med i toppscorerkampen

Sterlings tre scoringer betyr at han står med 17 i ligaen denne sesongen. Ingen i City har flere. Skadde Sergio Agüero står med 16.

Opp til ledende Jamie Vardy i kampen om toppscorertittelen er det fem fulltreffere. Sterling har også Mohamed Salah, Danny Ings og Pierre-Emerick Aubameyang foran seg.

– Jeg sa på forhånd at jeg måtte score hat trick i dag, sa Sterling om toppscorerkampen.

Manchester City har nå 21 poeng opp til ligaleder Liverpool. Ned til Chelsea på plassen bak skiller det 12 poeng.

Guardiolas menn har tre kamper igjen å spille.