Alexander Tetteys Norwich rykker ned fra Premier League

Fire mål fra West Hams Michail Antonio sørget for at Alexander Tettey og Norwich må ta den tunge veien ned fra Premier League. Kampen endte 4-0 til bortelaget.

Med tre kamper igjen å spille av sesongen har Norwich 13 poeng opp til trygg plass og har dermed ingen mulighet til å klatre over nedrykksstreken.

Dermed blir det med en sesong i Premier League for Norwich denne gang.

For Tetteys del er det blitt til sammen fire sesonger i den engelske eliteserien siden han kom til klubben sommeren 2012. Trondheimeren skrev i februar under på en ny ettårskontrakt for Norwich, men fortalte Dagbladet i mars at han gir seg som fotballspiller etter neste sesong.

– Det er veldig tøft for meg å snakke nå. Dette var en tøff kamp, sier Alexander Tettey etter kampen, ifølge TV 2.

– Norwich er ikke en klubb som har etablerte spillere til hundrevis av millioner. Vi visste det kom til å bli en tøff sesong med tanke på hvor mange unge spillere vi har. Vi har hengt med i flere kamper, men mentaliteten vår har ikke vært sterk nok til å holde oss. Det har vært en tøff erfaring, men de unge spillerne har fått med seg mye erfaring, sier Tettey.

Antonio-show

Norwich har hatt en tøff periode etter coronapausen med tap i fem av fem Premier League-kamper for dagens møte med West Ham.

Norwich kom dermed til kampen vel vitende om at de var avhengig av poeng for å fortsatt ha en teoretisk mulighet til å spille i Premier League neste sesong. Allerede etter elleve minutt fikk de seg derimot en trøkk. Michail Antonio smalt ballen i mål etter et hjørnespark.

Like før pause doblet West Ham ledelsen. Antonio satte sitt andre for dagen, denne gangen med hodet etter et frispark. Åtte minutter etter pausen headet Antonio enda en ball i mål etter at keeper Tim Krul måtte gi en retur. Dermed var Antonios første Premier League-hat trick et faktum.

Viktige poeng

Men Antonio ga seg ikke med det. I det 74. minutt satte han sitt fjerde for dagen, denne gangen med høyrefoten.

Selv med tre poeng i dag ligger heller ikke Watford på noen måte i en trygg posisjon. Laget ligger som nummer 16 på tabellen og har henholdsvis seks og sju poeng ned til Aston Villa og Bournemouth under streken. Aston Villa og Bournemouth har begge én kamp mindre spilt.

– Disse poengene er utrolig viktige. Denne kampen var verdt seks poeng. Vi viser i dag at vi fortjener å være i Premier League neste sesong, sier Antonio etter kampen.