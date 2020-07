Kvartfinalene og semifinalene i mesterligaen ble presentert fredag formiddag i Nyon i Sveits.

Oppsettet for kvartfinalene ser slik ut:

Man. City (England) / Real Madrid (Spania) – Juventus (Italia) / Lyon (Frankrike) Leipzig (Tyskland) – Atlético Madrid (Spania ) Barcelona (Spania) / Napoli (Italia) – FC Bayern München (Tyskland) / Chelsea (England) Atalanta (Italia) – Paris Saint-Germain (Frankrike)

Semifinalene vil foregå slik:

Man. City (England) / Real Madrid (Spania) – Juventus (Italia) / Lyon (Frankrike) mot FC Bayern München (Tyskland) / Chelsea (England) Leipzig (Tyskland) – Atlético Madrid (Spania) mot Atalanta (Italia) – Paris Saint-Germain (Frankrike)

Det er vinner av semifinale nr. 2 som blir hjemmelag i finalen.

Tøff trekning for City

Trekningen betyr noen tøffe kamper Manchester City. Om de går videre mot Real Madrid, som de allerede leder 2-1 mot etter det første oppgjøret, skal de bryne seg på enten Cristiano Ronaldos Juventus eller Lyon. I en eventuell semifinale venter enten Napoli, Bayern München, Barcelona eller Chelsea.

Atalanta er mesterligaens overraskelseslag denne sesongen. Bergamo-laget slo Valencia hele 8-4 over to oppgjør i åttendedelsfinalen rett før coronautbruddet. Nå venter den franske stormakten PSG i det som er en av to spikrede kvartfinaleoppgjør. Det andre er Leipzigs møte med Atlético Madrid.

«Miniturnering» i Lisboa

Første kvartfinale spilles onsdag 12. august. Deretter vil det spilles en kvartfinale hver dag til og med lørdag 15. august. Semifinalene spilles 18. og 19. august, mens finalen går av stabelen søndag 23. august kl. 21.00. Alle disse kampene vil bli spilt i Lisboa.

Atalanta, Leipzig, Atlético Madrid og PSG (Paris Saint-Germain) rakk å vinne sine dobbeltoppgjør i åttendedelsfinalen før coronapausen, og er dermed allerede klare for kvartfinalen. De resterende lagene må igjennom andre oppgjør av åttendedelsfinalen først. Uefa skriver på sine hjemmesider at disse kampene etter planen skal spilles 5. og 6. august.

Uefa annonserte i går at de gjenværende oppgjørene fra åttendedelsfinalen vil bli spilt på klubbenes hjemmebaner.