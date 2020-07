TV 2-ekspert om RBK-Henriksen: – Rosenborg jakter et større navn

Etter ett fattig poeng på de tre første kampene i årets eliteseriesesong tok Rosenberg-ledelsen grep. Hovedtrener Eirik Horneland måtte pakke sakene sine og dra. Trond Henriksen, som har vært i RBK-systemet i mange år, tok over.

Og Henriksen har klart å få skuta på rett kjøl. Sju poeng på sine tre første kamper har ført Rosenborg opp på 7.-plass. Jesper Mathisen tror likevel ikke det er nok til at RBKs vikartrener melder seg på i klubbledelsens trenerjakt.

– Henriksen er en kulturbærer

– Jeg tror ikke Trond Henriksen er et reelt alternativ som ny hovedtrener. Han er inne og gjør en midlertidig jobb, og så blir han sikkert en del av trenerteamet igjen når ny trener er på plass, sier Mathisen til NTB.

– Jeg tror de jakter et større navn. Henriksen har vært der i mange år, og er en kulturbærer i så måte.

Han er likevel tydelig på at Rosenborg ser mer ut som seg selv etter at Henriksen tok over.

– Jeg synes Rosenborg ser langt bedre ut enn de gjorde tidligere i sesongen. Når det er sagt skulle ikke det så mye til, for det var uvirkelig hvor svake de var tidligere i sesongen. Henriksen har i hvert fall klart å løfte dette laget i de første kampene. Nå fortsetter nok jakten på ny trener for fullt, sier 33-åringen.

Ledelsen må levere

Sørlendingen mener hvittrøyenes neste trener bør speile gullambisjonene.

– Jeg tror Rosenborgs supportere og leder ser etter en trener med en klar og tydelig stil, sier Mathisen og påpeker at også ledelsen må levere varene i tiden som kommer:

– Den jakten de holdt på med etter at Ingebrigsten forsvant var pinlig. Nå må de prestere på et langt høyere nivå, sier Mathisen.

Rosenborg spiller sin neste kamp i Eliteserien hjemme mot Strømsgodset lørdag kveld.