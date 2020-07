Nyland på benken da Uniteds stjernegalleri lekte med Aston Villa

United har vært brennhete etter koronapausen og kom til Birmingham med tre strake tremålsseire i bagasjen. På vei hjem hadde de med seg nok en seier, også denne gangen med tre mål.

Og det er første gang i Premier League-historien at et lag vinner med tre mål eller mer i fire strake kamper, ifølge TV 2.

Solskjærs stjernegalleri lekte seg til tre poeng og man kan nesten si at Aston Villa slapp billig unna målkåte United-spillere. Ørjan Nyland satt på benken for Aston Villa, og kanskje var nordmannen lettet over at det ikke var han som voktet buret mot Solskjærs mannskap. Det var nemlig nok å gjøre for Pepe Reina i Villa-målet.

Torsdag var det Bruno Fernandes, Jason Greenwood og Paul Pogba som kom på scoringslisten.

Marcus Rashford og Anthony Martial hadde også store sjanser, men forsøkene fant ikke veien inn i nettmaskene.

Omdiskutert straffe

Selv om vertene kjemper en desperat kamp for å overleve i Premier League, måtte Solskjærs menn jobbe for poengene på Villa Park. I alle fall i nesten en halv time.

Aston Villa presset United høyt, spilte seg til sjanser, og kunne fort tatt ledelsen da Trézéguet sendte kula i stolpen og ut.

Men så fikk United en straffe etter at Fernandes forsøkte en vending innenfor sekstenmeteren. Dommeren mente portugiseren ble felt, men ut fra TV-bildene ser det ut som dommerens avgjørelse kanskje ikke var helt korrekt.

Men straffe ble det, og fra ellevemeteren var Fernandes sikker som banken. Det var portugiserens sjuende scoring etter at han ble hentet til United i januar.

United-juvel

Etter scoringen gikk litt av piffen ut av hjemmelaget. Og det ble ikke lettere å være Aston Villa-supporter etter at Mason Greenwood like før pause nok en gang viste hvorfor han blir ansett som en juvel av ekspertene.

Fra sekstenmeteren fikk 18-åringen tid til å stille inn siktet før han banket ballen bak Reina. Det var ungguttens niende Premier League-scoring denne sesongen.

Og det er lett å forstå sammenligningen med United-legenden Wayne Rooney. Med scoringen ble Greenwood den andre tenåringen som har scoret i tre strake kamper for United. Den første var selvfølgelig nevnte Rooney.

Første ligamål

Også Paul Pogba leverte en forestilling av høy klasse torsdag. Franskmannen strødde om seg med klassepasninger og toppet det hele med scoring i annen omgang.

Med litt over en halv time igjen på klokka fikk franskmannen god tid og plasserte ballen i hjørnet fra seksten meters hold.

Det var Pogbas første ligamål denne sesongen.

Det kunne fort blitt flere mål på Villa Park, men kampen endte 3-0.

Med seieren henger United for alvor med i kampen om en mesterligabillett neste sesong. Solskjærs menn ligger på 5.-plass med 58 poeng. Det er kun ett poeng opp til Leicester på plassen over, og to poeng til Chelsea på tredjeplass.

Kan bli avgjørende

United møter Southampton, Crystal Palace og West Ham før de avslutter sesongen med det som kan bli en avgjørende kamp mot Leicester.

For Aston Villa gjelder det å fortest mulig glemme kampen og se framover mot en dramatisk sesongavslutning. De har igjen kamper mot Crystal Palace, Everton, Arsenal og West Ham.

Villa ligger på nest siste plass med 27 poeng, men det skiller kun fire poeng opp til sikker plass.