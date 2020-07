Horribel skade og VAR-drama da Bournemouth klarte ett poeng mot Tottenham

Både Bournemouth og Tottenham trengte sårt tre poeng i torsdagens oppgjør, men ingen lag klarte å få nettkjenning. Spurs kjemper for plass i europaligaen og Bournemouth for overlevelse i Premier League.

Harry Kane ble muligens snytt for straffe etter en dytt fra Joshua King fire minutter inn i kampen, men verken Paul Tierney eller VAR pekte på straffemerket. Det gjorde Spurs-manager José Mourinho misfornøyd.

– Jeg tror mektige mennesker ikke liker å bli kritisert. Tok det som du vil, sa portugiseren i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

Han la ikke skjul på at han mente det var en klar straffe, og at dommeren og VAR burde ha fått med seg dette. Begge lag presset på for seier, men det dramatiske oppgjøret endte 0–0.

King reddet av VAR

Det var positive tendenser i de første 20 minuttene for hjemmelaget. Eddie Howes menn presset på og fikk dødball på dødball, men klarte ikke å sette inn en scoring bak Hugo Lloris.

Tottenham ble stående og forsvare seg i de første 25 minuttene, men fikk ballen over midtstreken utover første omgang. Likevel var det hjemmelaget som var nærmest scoring med en markkryper ned mot stolpen fra Junior Stanislas like før Tierny blåste av omgangen.

Den store snakkisen fra første omgang kom etter fire minutter og omhandlet Norges Joshua King. Nordmannen hindret Harry Kane med en dytt i ryggen fra å heade ballen i mål etter et hjørnespark. Dommer Tierny pekte ikke på straffemerket og VAR-rommet mente at dytten ikke var en stor nok forseelse til å overliste hoveddommerens avgjørelse.

– At han (dommeren) på fem meters avstand ikke ser det samme som alle andre som står 50 meter unna. Og VAR hadde muligheten til å sjekke situasjonen som var åpenbar. Jeg vil ikke gå lenger en det, sa Mourinho om situasjonen.

Grufullt hodestøt

Ti minutter ut i andre omgang kolliderte Adam Smith og Ben Davies, som resulterte i at Smith ble liggende urørlig. Hodestøtet ble ikke vist i reprise, og mye tydet på at skaden var alvorlig da Bournemouth-backen ble båret ut på båre.

Davies fikk muligheten til å ta Spurs i ledelsen etter 76 minutter, men bommet på ballen like foran mål.

King fikk satt ballen i mål da det var fem minutter igjen av ordinær tid, men Stanislas var i offside da han sendte ballen inn til nordmannen.

28-åringen ble fratatt enda et mål fire minutter senere. King satte nemlig ballen i Tottenham-målet med armen, og VAR annullerte scoringen.

Bournemouth ligger på 18.-plass i ligaen med 28 poeng og møter Leicester søndag.

Tottenham ligger på 9.-plass med 49 poeng. De hvitkledde møter byrival Arsenal samme dag.