Everton og Southampton delte poengene

Først headet Danny Ings ballen i tverrliggeren etter 27 minutters spill på Goodison Park. Deretter banket James Ward-Prowse ballen samme sted fra straffemerket minuttet senere. Men da målsniken Ings igjen fikk muligheten ytterligere to minutter senere måtte Jordan Pickford i Everton-buret gi tapt.

Stuart Armstrong forsøkte et skudd som endte opp med å bli en målgivende pasning til Ings. Spissen dro seg forbi Pickford for så å tuppe Southampton i ledelsen.

Da det så ut som ledelsen skulle holde til pause slo Lucas Digne en lang ball til Richarlison minuttet før pause. Brasilianeren brukte ett touch på å få kontroll, mens det neste ble brukt til å lobbe ballen over Southampton-keeper Alex McCarthy og i mål.

Det sto 1-1 til pause, noe som også holdt seg ut annen omgang. Dermed fortsetter rekken med Southampton-kamper uten seier på Goodison Park. «The Saints», som de rød- og hvitkledde kalles, har ikke vunnet borte mot Everton siden 1997.

Begge lag ligger i «ingenmannsland» på tabellen. Everton ligger på 10.-plass med 49 poeng, mens Southampton ligger på plassen bak med 48. Det er kun syltynne teoretiske muligheter for spill i Europa for de to lagene.

Everton møter Wolverhampton borte neste runde, mens Southampton tar imot Manchester United.