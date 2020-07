Straffedrama da Jo Inge Berget og Malmö ble finaleklare

Det ble to dramatiske semifinaler i den svenske cupen torsdag. Oppgjørene mellom Mjällby og Malmö, og Elfsborg og IFK Göteborg, gikk begge til ekstraomganger. Og i begge kampene ble misbrukte straffespark i sluttminuttene avgjørende.

Først ut var Sivert Heltne Nilsen og hans Elfsborg som tok imot IFK Göteborg. Elfsborg fikk tildelt straffe fire minutter før ordinær tid, men Giannis Anestis i IFK-målet reddet mesterlig.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Der sørget en scoring av IFK-spiller Victor Wenersson for at cupeventyret stopper i semifinalen for Heltne Nilsen, som ble byttet inn etter 70 minutters spill.

Da gikk det bedre for Jo Berget og Malmö. Nordmannen startet på benken, men kom inn 20 minutter før slutt. Det sto 0-0 til pause og dermed ble det ekstraomganger også her.

I andre ekstraomgangs siste minutt fikk Malmö straffe, men også her ble forsøket reddet av motstanderens keeper.

Dermed måtte finalebilletten avgjøres etter straffesparkkonkurranse. Berget scoret på sin straffe og var med det delaktig i at Malmö ble finaleklare.