Leeds tok tilbake tabelltoppen i mesterskapsserien

West Bromwich fikk dermed tabelledelsen kun på lån i én dag etter at de onsdag slo Derby 2-0. Med Leeds-seier torsdag var Marcelo Bielsas mannskap tilbake på toppen av tabellen, men begge lagene har stø kurs mot opprykk til Premier League.

Mateusz Klich ga Leeds ledelsen fra straffemerket like før pausesignalet, mens Hélder Costa doblet ledelsen to minutter etter hvilen. Leeds var langt fra ferdigscoret for kvelden og økte etterhvert til 4-0 ved Liam Cooper og Pablo Hernández. Da var det spilt 72 minutter på Elland Road. Patrick Bamford fastsatte resultatet til 5-0 på overtid.

Leeds topper tabellen med 80 poeng, ett poeng foran WBA.

Bak følger Brentford (75), Fulham (73), Nottingham Forest (68) og Cardiff (63).