Eurosport: Dobbelt så mange unge debutanter i Eliteserien

10 av de 27 ungguttene har også fått muligheten til å spille fra start. Det er en klar økning fra fjoråret, der Kristian Thorstvedt for Viking var den eneste, skriver Eurosport.

Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud er positiv til utviklingen.

– Andelen unge spillere som slippes til har nærmest eksplodert. Og det er kanskje en slik type liga vi må være, for å få det til å gå rundt. At dette blir fremtiden i enda større grad for norske klubber. Bruke flere unge gutter og på sikt leve av det, sier Skullerud.

Eksperten legger vekt på tett kampprogram som årsak til flere unge debutanter i serien.

– At vi nå spiller en mye mer komprimert serie tvinger vel også fram dette i flere klubber enn tidligere, og det er nok hovedårsaken til at det blir slik, sier han.

Blant debutantene som har imponert hittil denne sesongen trekker Skullerud fram Ole Martin Kolskogen i Brann, Filip Jørgensen i Odd og Mjøndalens Lars Olden Larsen.