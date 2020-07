Solskjær tror på få overganger i sommer

– Det må være realisme. Jeg tror hele verden har endret seg, både finansielt og i oppfatningen av hva vi har av verdier, sier Solskjær.

United-direktør Ed Woodward har tidligere sagt at sommer overgangsmarked ikke vil bli som normalt. Solskjærs menn har dessuten vist god form etter coronapausen og behovet for større overganger ser ikke lenger like stort ut.

– Hver gang jeg legger fram et forslag til Ed tror jeg det er et fornuftig og realistisk forslag, sier Solskjær.

Paul Pogba, som har vist god form etter coronapausen, har vært koblet kraftig vekk fra Solskjærs United, men mye tyder nå på at han blir værende i England. Kontrakten med Manchester-laget går ut neste sommer, men Solskjær ønsker å lande en langtidskontrakt med franskmannen.

– Selvsagt ønsker vi å beholde de beste spillerne i klubben. Vi vil bygge et lag for framtiden, sier kristiansunderen.