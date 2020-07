Vardy berget poeng mot Arsenal – innbytter ble utvist etter 90 sekunder

Vardy og Leicester endte med det seiersrekken til Arsenal som ble på tre kamper. Samtidig kommer poenget godt med i blåtrøyenes kamp om mesterligaspill kommende sesong.

Uavgjortresultatet og Chelseas seier over Crystal Palace medførte derimot at Brendan Rodgers' menn falt til 4.-plass når fire runder gjenstår.

Pierre-Emerick Aubameyang scoret for Arsenal, men Vardy-målet gjør Arsenals kamp for europaligaspill noe tøffere. Laget ligger på 7.-plass, men kan falle to plasser hvis Tottenham og Sheffield United vinner sine kamper senere i midtuka.

En annen nedtur for rødtrøyene var at Eddie Nketiah kun fikk spille omtrent halvannet minutt før han måtte i dusjen. 21-åringen ble utvist i en duell mot James Justin i det 71. minutt. Han fikk først gult kort, men reprisene viste at Nketiah gikk såpass farlig inn i duellen at kortet korrekt ble omgjort til en utvisning.

Stortalent lurte veteran

Etter noen fartsfylte minutter var det til slutt Arsenal som fikk hull på byllen etter en halv omgang. Bukayo Saka mottok en strøken gjennombruddspasningen før 18-åringen rundlurte 33-årige Jonny Evans og serverte Pierre-Emerick Aubameyang som enkelte kunne pirke inn 1-0.

Arsenal var nære ved et par anledninger, men istedenfor var det Kelechi Iheanacho og Leicester som skulle få nettsus. Spissen brukte derimot ulovlige midler mot en Arsenal-forsvarer i forkant, og målet ble derfor annullert.

Iheanacho var farlig frempå igjen etter strålende forarbeid av Jamie Vardy ti minutter etter pause, men Emiliano Martínez var med på notene. Like før avverget Leicesters sisteskanse Kasper Schmeichel et godt frispark fra David Luiz.

Vardy-utligning

Alexandre Lacazette trodde han doblet ledelsen for Arsenal etter 67 minutter. Franskmannen fikk stå helt alene og styre headingen til David Luiz i mål, men assistentdommer Sian Massey-Ellis annullerte korrekt for offside.

Nok en dommeravgjørelse gikk mot Arsenal da Nketiah gule kort korrekt ble omgjort til rødt kort like etterpå.

Vardy hadde en stor sjanse til å utligne ti minutter før slutt. Selv om Leicester-spissen ble avvinket for offside, ergret han seg for å ha skudd utenfor fra skrått hold etter å ha rundet Arsenals sisteskanse.

Til slutt skulle den sitte for Vardy. Pasningen til Demarai Gray fant måltyven som satte ballen kontant i nettet. Etter en VAR-sjekk ble 1-1-scoringen til slutt godkjent. Det ble også sluttresultatet i London.